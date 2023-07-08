День народження Залужного: найкращі меми про головнокомандувача ЗСУ (фото)

Українці не раз захоплювалися професіоналізмом генерала Валерія Залужного, а також висміювали фейки росіян про нього. Фокус зібрав найкращі фотожаби про головнокомандувача ЗСУ.

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У суботу, 8 липня, Валерій Залужний відзначає свій 50-й день народження. Українці в мережі публікують меми з українським генералом, якого вже встигли прозвати "залізним".

Наприклад, українці висміяли росіян, які купили автомобіль Lada за фінансову компенсацію від РФ. Батько загиблого в Україні російського окупанта вирішив витратити гроші від держави на нову машину. Уперше чоловік проїхався на ній на цвинтарі, де був похований його син.

Мем із Валерієм Залужним Фото: Соцмережi

Також українці зробили варіант популярного мема "Are you winning son?" з головнокомандувачем ЗСУ та Гетьманом Богданом Хмельницьким.

Мем із Валерієм Залужним Фото: Соцмережi

Також у червні 2023 року Залужного помітили зі значком із зображенням Грогу — персонажа серіалу "Мандалорець" зі всесвіту "Зоряних воєн". Його також називають Бейбі-Йода.

Валерій Залужний зі значком Грогу

Звичайно ж, українці не залишили це без уваги, а тому в мережі з'явилися нові меми з українським генералом.

Мем із Валерієм Залужним Фото: Соцмережi

Мем із Валерієм Залужним Фото: Соцмережi

Мем із Валерієм Залужним

Також у травні 2023 року росіяни почали говорити про зникнення Валерія Залужного. Росіяни запустили фейк про головнокомандувача в пік напруги в охопленому важкими боями Бахмуті, його нібито поранили 8 травня. Однак сам генерал потім вийшов на зв'язок, щоб довести, що з ним усе гаразд.

Українці й цього разу вирішили висміяти російські фейки.

Мем із Валерієм Залужним Фото: Соцмережi

У мережі також висміяли главу ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який влаштував військовий заколот у Росії 24 червня. Користувачі вирішили уявити ситуацію, в якій глава російських найманців просить у Залужного боєприпаси для боротьби з президентом РФ Володимиром Путіним. Зазначимо, що мем із Пригожиним і боєприпасами з'явився після публікації глави ПВК "Вагнер" відео, у якому він критикує військове керівництво Росії.

Мем із Валерієм Залужним Фото: Соцмережi

Крім того, у мережі також висміюють великі втрати російських окупантів в Україні. Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ станом на 8 липня 2023 року росіяни втратили на війні вже 233 тисячі 440 осіб.

Мем із Валерієм Залужним Фото: Соцмережi

Нагадаємо, що Фокус зібрав найцікавіші факти про Валерія Залужного. Він став Головнокомандувачем ЗСУ ще 2021 року, але більшість українців дізналася про нього лише 2022-го після початку повномасштабного вторгнення РФ. Під командуванням Залужного українські війська змогли зруйнувати міф про непереможність російської армії, досягнувши успіху на полі бою.