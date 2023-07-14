Усього їх чотири: у Зеленського розсекретили нові наративи пропагандистів Кремля (відео)
За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, найближчим часом будуть активно просуватися наративи про невдалий контрнаступ ЗСУ, небажання західних партнерів допомагати Києву, сильну армію РФ і корупцію в Україні
Російські пропагандисти найближчим часом просуватимуть чотири ключові наративи інформаційної війни. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю телеканалу 24.
Один із перших фейків може стосуватися ситуації на фронті. Росії доведеться переключати увагу своєї аудиторії з колосальних втрат на фронті, тому вони говоритимуть про контрнаступ ЗСУ.
"Невдалі наступальні операції, які не дають змоги швидко деокупувати території, тому війна затягнеться на роки і буде багато жертв. Це ключовий примітивний наратив, який вони будуть просувати і вже роблять", — зазначив Подоляк.
Другий ключовий наратив російських пропагандистів — нібито втома союзників України від тривалої війни на тлі їхніх внутрішніх проблем. Подоляк зазначає, що, ймовірно, лунатимуть слова про те, що західні партнери підтримують Київ вимушено, проте скоро допомога зменшиться, і Україна залишиться сам на сам із РФ.
Третє, про що говорять пропагандисти і продовжать це робити — переоснащення військово-промислового комплексу РФ, що нібито посилює міць російської армії і призведе до нових етапів на фронті.
"Четверте — Україна повністю корумпована, мародерствує на війні. Вони будуть говорити, що в уряді зацікавлені, щоб війна тягнулася роками, бо на цьому заробляють. Вони про це говорять з першого дня, і періодично роблять (цю тему) ключовою", — резюмував Подоляк.
Радник голови ОП також додав, що періодично росіяни повертатимуться до фейків про "руйнування" ГУРу. Пропагандисти повідомлятимуть про загибель тих чи інших командирів.
Нагадаємо, у червні російська пропаганда поширювала дезінформацію про нібито поранення голови Головного управління розвідки України Кирила Буданова. У російських ЗМІ писали, що 29 травня нібито внаслідок ракетного удару, який уразив кабінет голови ГУР, він дістав поранення і його терміново госпіталізували. У ГУР спростували фейк.
Також 20 травня росЗМІ поширювали фейк про те, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний нібито перебуває в лікарні в критичному стані . Український військовослужбовець і блогер Анатолій Штефан спростував інформацію, опублікувавши відео з головнокомандувачем.