Колаборантів покарають: Нацполіція у співпраці з Інтерполом поверне втікачів додому (фото)

Правоохоронці в Харківській області стверджують, що першими випробують схему повернення пособників окупантів, а також їхнє подальше притягнення до кримінальної відповідальності. Наразі відомо, що в базі даних уже 25 підозрюваних.

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Україна співпрацюватиме з Інтерполом, щоб притягнути до відповідальності українських колаборантів, які переховуються в країнах Євросоюзу. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у себе в Fecebook.

За словами правоохоронця, управління в Харківській області буде першим, хто випробує схему з повернення поплічників окупантів додому та притягнення їх до кримінальної відповідальності за скоєні злочини.

"Кожного, хто був причетний до співпраці з росіянами під час окупації, внесемо до бази і подамо заявку до Інтерполу. Повідомимо іноземним колегам про те, що ці люди — не жертви війни чи політичні біженці, якими намагаються там виглядати, а підозрювані в кримінальних злочинах в Україні. Юридично — це підстава для того, щоб повернути кожного, хто туди прибув, тобто "за поребрик", — заявив Болвінов.

Вичислити правоохоронцям колаборантів допомагають українці, які надають слідчим і дізнавачам інформацію про місцезнаходження втікачів. За словами Болвінова, є випадки, коли пособники "русского міра" не просто переховуються на території Євросоюзу, а й прикриваються тим, що вони українці, які потребують притулку.

Болвінов зазначив, що правоохоронці вже внесли в базу дані 25 втікачів.

"Звертаюся до всіх, хто має правдиву інформацію про колаборантів, які зараз перебувають у Європі. Пишіть нам — повідомляйте дані такої людини та країну, в якій вона переховується. А ми — зробимо свою роботу. Не залишимо їх у спокої навіть за кордоном", — наголосив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, у березні 2022 року набув чинності закон про колаборантів, який передбачає кримінальну відповідальність за співпрацю з державою-агресором. Максимальна міра покарання за законом — 15 років в'язниці.

6 липня 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що всі ті, хто воював проти України на тимчасово окупованих територіях і були співучасниками вбивств, після завершення війни понесуть справедливе покарання . На думку гаранта, убивці мають відповідати за законом, навіть якщо їх примушували скоювати злочини.