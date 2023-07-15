Розпилював снаряд у гаражі: у Херсоні від вибуху боєприпасу загинула людина, — влада

Чоловік хотів розібрати снаряд і отримав сильні поранення. За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, розмінування — це робота професіоналів, і при виявленні вибухівки краще не ризикувати.

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Житель Херсона хотів самостійно розібрати боєприпас і загинув. Про це повідомив у Telegran 15 липня голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

Імовірно, 59-річний чоловік розпилював снаряд у себе в гаражі. Боєприпас здетонував і херсонець отримав несумісні з життям поранення.

Прокудін нагадав, що розмінування — це робота професіоналів, які знають, як діяти безпечно. Він закликав жителів у разі виявлення вибухівки не ризикувати, а звернутися до рятувальників або поліцейських.

Прокудін також зазначив, що за минулу добу ЗС РФ здійснили 70 обстрілів регіону. Загалом було випущено 361 снаряд із мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА.

По місту Херсон ворожа армія випустила 10 снарядів. Очільник ОВА розповів про влучання в житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлі дачного Херсонського міського товариства.

Фокус раніше писав, як українці підриваються на мінах і боєприпасах у лісах і водоймах. Люди вирушають на збір ягід і гинуть від вибухівок.

Нагадаємо, що українські військові знаходять міни на суші та під водою за допомогою дронів, які надала Данія. Копенгаген раніше відправляв Києву потужні протитанкові міни Pansermine M/56.