Хотів оточувати Чернігів: у ЗСУ стане на один танк більше (фото)

Село Шестовиця на Чернігівщині отримало прізвисько "друга Чорнобаївка" через велику кількість російської техніки, яка не змогла досягти протилежного берега Десни.

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На Чернігівщині в селі Шестовиця з річки Десна витягли російський танк, який тепер використовуватимуть Збройні сили України. Про це в суботу, 15 липня, повідомили у пресцентрі Державної служби спеціального транспорту.

Операцію провели фахівці водолазно-рятувальних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту у співпраці з військовими оперативного командування "Північ".

Повідомляється, що танк був затоплений під час невдалої спроби переправитися через річку Десна в районі села Шестовиця на Чернігівщині. Танк майже не зазнав пошкоджень і після відновлення буде включений до складу ЗСУ.

Фото: Державна спеціальна служба транспорту Фото: Державна спеціальна служба транспорту Фото: Державна спеціальна служба транспорту Фото: Державна спеціальна служба транспорту Фото: Державна спеціальна служба транспорту Фото: Державна спеціальна служба транспорту Фото: Державна спеціальна служба транспорту

Повідомляється, що під час боїв під Черніговом російські війська неодноразово намагалися перекинути свої підрозділи через річку Десна в районі Шестовиці, але марно.

Місцеві жителі жартівливо називають своє село "другою Чорнобаївкою", відсилаючи до успішних атак українських військових на місцевий аеродром у селі Чорнобаївка, що розташоване під Херсоном. Навіть сама згадка про Чорнобаївку викликала паніку у ворога, який не наважувався на наступ у цьому напрямку.

Нагадаємо, 14 червня ЗМІ повідомляли, що Україна може отримати від США обіцяні танки Abrams раніше, ніж у вересні поточного року, як передбачалося раніше.

Також 14 липня повідомлялося, що БМП M2A2 Bradley американського виробництва міг бути пошкоджений пострілом з російського танка Т-72. На думку військового експерта Олександра Коваленка, влучання, ймовірно, відбулося з пострілу 125-мм калібру, однак завдяки важкій броні бронетехніка витримала удар і змогла повернутися в тил.