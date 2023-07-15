Хотел окружать Чернигов: у ВСУ станет на один танк больше (фото)

Село Шестовица на Черниговщине получило прозвище "вторая Чернобаевка" из-за большого количества российской техники, которая не смогла достичь противоположного берега Десны.

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На Черниговщине в селе Шестовица из реки Десна извлекли российский танк, который теперь будут использовать Вооруженные силы Украины. Об этом в субботу, 15 июля, сообщили в пресс-центре Государственной службы специального транспорта.

Операцию провели специалисты водолазно-спасательных подразделений Государственной специальной службы транспорта в сотрудничестве с военными оперативного командования "Север".

Сообщается, что танк был затоплен во время неудачной попытки переправиться через реку Десна в районе села Шестовица на Черниговщине. Танк почти не получил повреждений и после восстановления будет включен в состав ВСУ.

Фото: Государственная специальная служба транспорта Фото: Государственная специальная служба транспорта Фото: Государственная специальная служба транспорта Фото: Государственная специальная служба транспорта Фото: Государственная специальная служба транспорта Фото: Государственная специальная служба транспорта Фото: Государственная специальная служба транспорта

Сообщается, что во время боев под Черниговом, российские войска неоднократно пытались перебросить свои подразделения через реку Десна в районе Шестовицы, но безуспешно.

Местные жители шутливо называют свое село "второй Чернобаевкой", отсылая к успешным атакам украинских военных на местный аэродром в селе Чернобаевка, расположенном под Херсоном. Даже само упоминание о Чернобаевке вызывало панику у врага, который не решался на наступление в этом направлении.

Напомним, 14 июня СМИ сообщали, что Украина может получить от США обещанные танки Abrams раньше, чем в сентябре текущего года, как предполагалось ранее.

Также 14 июля сообщалось, что БМП M2A2 Bradley американского производства мог быть поврежден выстрелом из российского танка Т-72. По мнению военного эксперта Александра Коваленко, попадание, вероятно, произошло из выстрела 125-мм калибра, однако благодаря тяжелой броне бронетехника выдержала удар и смогла вернуться в тыл.