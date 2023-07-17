"Трьох місяців вистачить": полковник ЗСУ розповів, як закінчити війну до кінця року (відео)

За словами льотчика-інструктора Романа Світана, потрібно трохи більше тиску на Вашингтон, щоб необхідна зброя і техніка прибули на фронт до середини осені. Тоді відкриється вікно можливостей.

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В України є всі шанси покінчити з російською агресією до кінця року, але для цього потрібно трохи сильніше тиснути на Сполучені Штати Америки. Про це заявив полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі "24 каналу" 17 липня.

За його словами, Збройні сили України потребують сучасних винищувачів F-16 і статися це має до жовтня цього року. Тоді у захисників будуть усі шанси відбити захоплені території.

Вашингтон уже дав формальну згоду на навчання пілотів на цих літаках у низці країн Європейського Союзу.

"Найімовірніше, це буде ескадрилья. В ескадрильї 12 літаків, 12 льотчиків. Навчання займе близько трьох місяців. Реально літаки можуть з'явитися в жовтні, якщо ми всі разом дотиснемо Білий дім, а його можна дотиснути, тому що в Білого дому попереду вибори і громадська думка дуже сильно впливає на ухвалення рішень", — ідеться в повідомленні.

Відповідно, Роман Світан зазначив, що якщо питання авіації буде вирішено вчасно, тоді в України з'явиться вікно можливостей для завершення війни до кінця року.

Це також значно зменшить втрати української сторони. Навіть півсотні винищувачів значно змінять хід війни і ЗСУ будуть менше залежати від примх природи.

"Ми не будемо залежати від грози дощу тощо. З авіацією все набагато простіше і швидше, ми зменшимо втрати в десять разів точно. І трьох місяців — жовтень, листопад і грудень — нам вистачить, щоб вийти на держкордон", — продовжив Роман Світан.

Крім F-16 знадобляться і далекобійні ракети ATACMS, які також прискорять процес бойових дій.

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Нагадаємо, 17 липня повідомлялося, що США дали "зелене світло" на навчання українських льотчиків і перша група вже готується висунутися на навчання.