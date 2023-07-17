На закупівлю обладнання: Азербайджан виділив Україні 7,6 млн доларів допомоги

За інформацією міністра енергетики України Германа Галущенко, внаслідок ворожих ракетних ударів було пошкоджено 50% енергосистеми.

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Президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв підписав розпорядження про виділення коштів у розмірі 7,6 млн доларів США на надання гуманітарної допомоги Україні, повідомляє Report.

Згідно з розпорядженням, із передбаченого в державному бюджеті Азербайджанської Республіки на 2023 рік резервного фонду президента Азербайджану Міністерству енергетики виділено 7,6 млн доларів США в манатному еквіваленті (валюта Азербайджану) на закупівлю та постачання в Україну електрообладнання для надання їй гуманітарної допомоги.

Міністерству фінансів Азербайджану доручено забезпечити фінансування відповідно до цього розпорядження.

За даними Міністерства енергетики України, через бойові дії та ракетні удари по енергосистемі в цілому було пошкоджено 50% енергосистеми: 24 об'єкти генерації — це теплові електростанції, теплоцентралі гідро- і гідроакумулюючі станції, близько половини підстанцій системи передачі й 43% магістральних мереж.

Через окупацію Запорізької атомної електростанції нашій енергосистемі недоступно близько 44% атомної генерації.

"Важливо відновлювати швидко генеруючі об’єкти і підстанції. Відновлення має відбуватися за сучасними технологіями, щоб забезпечити надійну генерацію електроенергії із врахуванням військових ризиків і захисту об’єктів інфраструктури", — наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нагадаємо, 9 червня Фокус писав, що Азербайджан купує італійські військово-транспортні літаки C-27. У виробника військових літаків Leonardo заявили, що контракт підписано через італійсько-азербайджанське співробітництво в енергетичній сфері.

25 травня ЗМІ повідомили, що Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності.