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Російський флот зменшується: крейсер "Петр Великий" РФ вирушить на металобрухт, — ЗМІ

Крейсер "Петро Великий"
Фото: drikus | Крейсер ВМФ РФ "Петр Великий"

Якщо крейсер "Петр Великий" буде списано, то фактично російський флот залишиться з останнім кораблем такого класу — "Адмирал Нахимов", який на сьогоднішній день проходить модернізацію.

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Військово-морський флот Росії відмовився від планів з реконструкції величезного атомного крейсера класу "Киров" "Петр Великий". Згідно з інформацією з російських джерел, корабель планують вивести з експлуатації. Про це 15 липня повідомило видання Bulgarian Military.

Крейсер "Петр Великий" спустили на воду 1989 року, при цьому він став останнім кораблем такого класу, який ввели в експлуатацію перед розвалом СРСР. Пізніше найбільші військові кораблі "Петр Великий"" і "Адмирал Нахимов" мали пройти модернізацію — передбачалося оснастити їх новітніми датчиками, електронікою і сучасним озброєнням.

Однак доля "Петра Великого" змінилася, і якщо модернізація "Адмирала Нахимова" має завершитися у 2024-2025 роках, то "Петра Великого", найімовірніше, буде списаний.

"Після повернення в стрій "Адмірала Нахімова", у складі флоту залишиться тільки один корабель класу "Киров". Цей крок є останнім у низці скорочень російського надводного флоту", — йдеться в публікації.

Автори матеріалу зазначили, що єдиний бойовий крейсер класу "Киров", який залишився, найімовірніше, служитиме у складі Північного флоту, що відображає пріоритетність Арктичного регіону для ВМФ Росії у зв'язку з його зростаючим значенням як ключового торговельного шляху і поля геополітичної боротьби.

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Атомний крейсер "Петр Великий"

Попри заяви російських пропагандистів, які розхвалили модернізовані кораблі класу "Киров", боєздатність таких кораблів, враховуючи їхній вік, стає під питання. Річ у тім, що після модернізації "Адмирала Нахимова", росіяни його називають "найсильнішим надводним бойовим кораблем у світі". Однак виведення з бойового складу "Петра Великого" з огляду на ці так звані "передові можливості" з огляду на наявність комплексу С-400 і ракет "Калібр", стало несподіванкою.

То чому ж Росія хоче відмовитися від реанімації крейсера "Петр Великий"? Оглядачі вважають, що на це могло вплинути кілька факторів. Це і вартість модернізації "Адмирала Нахимова", висока вартість експлуатації атомоходів, і зміщення акцентів у бюджеті у зв'язку зі зміною геополітичних обставин в Росії після 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Росія намагається маскувати кораблі Чорноморського флоту, наносячи захисний камуфляж, який ускладнює ідентифікацію судна. Однак сучасні технології дають змогу виявити ці замасковані кораблі й точно визначити їхній клас на основі аналізу супутникових знімків.