ВМФ Росії маскує кораблі в Чорному морі: яка технологія "розкусить" ворожий флот

Супутникові знімки SAR мають вищу роздільну здатність, ніж звичайні оптичні. Однак, щоб розшифрувати зображення, знадобиться додаткова допомога.

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Росія намагається замаскувати свої кораблі Чорноморського флоту і приховати свою активність у чорноморському регіоні, оскільки за ними ведеться спостереження з боку України і НАТО. Однак сучасні технології дозволяють виявити ці замасковані кораблі, пишуть оглядачі Naval News.

Росія намагається приховати важливі військові кораблі в Чорному морі, фарбуючи їх у нову маскувальну схему. Таке маскування ускладнює визначення їхньої довжини і форми, що зі свого боку ускладнює їхню ідентифікацію на супутникових знімках. Це може ускладнити завдання українським фахівцям і, можливо, навіть запобігти нападу.

Тим часом ефективність такого підходу оцінили західні фахівці. Автори публікації зазначають, що компанія Satim, що займається аналізом зображень, розповіла про те, як штучний інтелект (ШІ) може допомогти розгледіти камуфляж. Їхня технологія дає змогу визначати класи кораблів на радарних супутникових знімках, що дуже складно зробити людині. На цей підхід не впливає камуфляж.

Кораблі ВМФ Росії з новим камуфляжем

Річ у тім, що класичний камуфляж має на меті ввести спостерігача в оману, щоб він невірно оцінив відстань до корабля, його швидкість і курс. Але в цьому випадку цілі росіян зовсім інші.

Спочатку окупанти замаскували флагман Чорноморського флоту — фрегат класу "Адмирал Григорович", потім камуфляж нанесли на всі три ракетні корвети класу "Буян-М", мінний тральщик "Иван Голубец" і протичовновий корвет "Муромец". Крім спроби приховати загальну довжину і форму кораблів, росіяни переслідують більш важливу мету — ускладнити їх ідентифікацію на супутникових знімках.

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Але використання технології ШІ для цього завдання набагато полегшить ідентифікацію російських кораблів. Наприклад, радарні супутники SAR можуть робити знімки з великою роздільною здатністю, але специфічне зображення важко прочитати людині. Кораблі здаються розмитими, а енергетичні сліди інтуїтивно незрозумілі. Досвідчені аналітики можуть впоратися з цим завданням, але звичайні оптичні супутникові знімки більш зрозумілі.

Відрізнити два різні класи військових кораблів може бути дуже складно. Але ШІ від Satim навчений розпізнавати різні класи військових кораблів і підводних човнів. Точність системи становить понад 90%.

Супутниковий знімок SAR

"Компанія Satim змогла продемонструвати Naval News, що її технологія дозволяє ідентифікувати відповідні класи кораблів на російській базі в Севастополі. Використовуючи знімки SAR, зроблені супутником Umbra Space, система чітко ідентифікує кораблі, які, як відомо з інших джерел, були замасковані", — пояснили оглядачі.

Нагадаємо, російський флот продовжує практику камуфлювання кораблів у Чорному морі. Окупанти намагаються знайти шляхи як ввести в оману як "осинтерів", так і операторів таких пристроїв.