Серія вибухів на Запоріжжі: російські окупанти підтвердили роботу ППО (фото)

У селищі Михайлівка Запорізької області пролунало щонайменше п’ять вибухів. Також "потужний вибух" почули у Мелітополі.

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У селищі Михайлівка та місті Мелітополь в тимчасово окупованій частині Запорізької області пролунали вибухи. Про це 18 липня повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"На Мелітопольському напрямку гучно. У Мелітополі один потужний вибух чули мешканці центральної частини міста. У Михайлівці мешканці повідомляють про п'ять потужних вибухів", — написав мер.

Федоров зазначив, що з'ясовує, що відбувається.

Про вибухи у Михайлівці інформували у соцмережах. Місцеві передавали, що в селищі пролунало п’ять вибухів. Про це йдеться в пості, опублікованому у місцевому телеграм-каналі.

Фото: Скріншот Фото: DeepStateMAP

Окупаційна "адміністрація" Мелітополя проінформувала про вибух у місті та роботу ворожої ППО.

"У Мелітополі пролунав звук вибуху. Спрацювала система ППО", — заявили окупанти.

Пізніше "адміністрація" поділилась знімком роботи російської ППО у Мелітополі.

Фото: Скріншот Фото: Соцмережi

Нагадаємо, також з самого ранку 18 липня вибухи лунали в тимчасово окупованому Криму. Місцеві поскаржилися, що в місті Красноперекопськ навіть відчувається вібрація у повітрі.

Також 18 липня російські окупанти заявили про нібито успішно відбиту атаку на Крим. Ворожа ППО нібито збила дев’ять безпілотників, ще 19 БПЛА були подавлені засобами РЕБ. У Міноборони країни-агресорки звинуватили в атаці Україну.

ЗС РФ вночі на 18 липня атакували південні регіони України. Ворог запустив кілька хвиль безпілотників та ракети "Калібр".