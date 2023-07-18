Серия взрывов на Запорожье: российские оккупанты подтвердили работу ПВО (фото)

В поселке Михайловка Запорожской области прозвучало по меньшей мере пять взрывов. Также "мощный взрыв" услышали в Мелитополе.

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В поселке Михайловка и городе Мелитополь во временно оккупированной части Запорожской области прогремели взрывы. Об этом 18 июля сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"На Мелитопольском направлении громко. В Мелитополе один мощный взрыв слышали жители центральной части города. В Михайловке жители сообщают о пяти мощных взрывах", — написал мэр.

Федоров отметил, что выясняет, что происходит.

О взрывах в Михайловке информировали в соцсетях. Местные передавали, что в поселке прогремело пять взрывов. Об этом говорится в посте, опубликованном в местном телеграмм-канале.

Фото: Скриншот Фото: DeepStateMAP

Оккупационная "администрация" Мелитополя проинформировала о взрыве в городе и работе вражеской ПВО.

"В Мелитополе раздался звук взрыва. Сработала система ПВО", — заявили оккупанты.

Позже "администрация" поделилась снимком работы российской ПВО в Мелитополе.

Фото: Скриншот Фото: Соцсети

Напомним, также с самого утра 18 июля взрывы раздавались во временно оккупированном Крыму. Местные пожаловались, что в городе Красноперекопск даже ощущается вибрация в воздухе.

Также 18 июля российские оккупанты заявили о якобы успешно отбитой атаке на Крым. Вражеская ПВО якобы сбила девять беспилотников, еще 19 БПЛА были подавлены средствами РЭБ. В Минобороны страны-агрессора обвинили в атаке Украину.

ВС РФ ночью на 18 июля атаковали южные регионы Украины. Враг запустил несколько волн беспилотников и ракеты "Калибр".