"Не можемо домовитися": на саміті ЄС-Латинська Америка виникли розбіжності через Україну, — ЗМІ

Деякі латиноамериканські країни відмовилися підписати документ, у якому засуджувалася воєнна агресія Росії проти України. На другий день переговорів угоди так і не було досягнуто.

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Лідери Європейського союзу, Латинської Америки та Карибського басейну не змогли узгодити спільну заяву про російсько-українську війну на саміті в Брюсселі. Про це пише Reuters 18 липня.

Повідомляється, що деякі країни прагнули уникнути чіткого засудження російської агресії у спільній заяві та не підписали відповідний документ. Йдеться про Кубу та Нікарагуа, які мають тісні політичні та економічні зв'язки з РФ.

За даними ЗМІ, судження вторгнення Росії в Україну мало бути викладено в декларації, ухваленій за підсумками саміту, проте на другий день перемовин угоди так і не було досягнуто.

"Суперечки загрожували затьмарити саміт у Брюсселі, оскільки ЄС намагається пожвавити відносини з Латинською Америкою в межах геополітичного струсу, спричиненого війною Росії проти України", — зазначають журналісти.

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель припустив, що в спільній заяві може бути сказано, що деякі конкретні країни не згодні з формулюванням щодо України.

"У нас усе ще може бути зауваження, в якому говориться, що майже всі країни приймають… Шкода, якщо ми не можемо домовитися, але я тут не для того, щоб переписувати історію", — сказав Бетель.

Зі свого боку міністр закордонних справ Чилі Альберто ван Клаверен висловив жаль щодо того, що деякі учасники саміту виступають проти будь-якої резолюції, що стосується війни в Україні.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, напередодні спільного саміту з ЄС латиноамериканські політики "видалили все про Україну" з тексту, запропонованого європейськими дипломатами. Йдеться про кілька абзаців про підтримку України з посиланнями на резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Раніше, 20 січня, стало відомо, що США пропонують 6 країнам Латинської Америки обміняти російську зброю на американську, щоб допомогти Україні. За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Мексика, Перу, Аргентина, Колумбія і Бразилія закупили російське озброєння.