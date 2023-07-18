Суд без злочинця: в МЗС пояснили, чи можливий заочний процес над Путіним (відео)

За словами дипломата Кориневича, що Міжнародний кримінальний суд не уповноважений судити очільника Кремля за злочин агресії. Але є можливість зробити це в межах національного судового процесу.

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Антон Кориневич, посол із особливих доручень при МЗС України, пояснив, чи можливий заочний трибунал над президентом РФ Володимиром Путіним. Водночас дипломат зазначив, що останнім часом міжнародні суди не проводять заочні процеси над обвинуваченим. Однак подібний процес можливий у межах національного суду. Про ситуацію розповіло видання "РБК-Україна".

Під час брифінгу, в якому взяв участь Кориневич, розглянули питання щодо міжнародного трибуналу над Путіним форматі "in absentia" — тобто за відсутності обвинуваченого, заочно. Дипломат зупинився на двох тезах: щодо коректності словосполучення "заочний трибунал" і щодо можливості заочного процесу в міжнародному суді.

Що саме має відбутися заочно: трибунал чи процес

Представник МЗС, який є фахівцем із міжнародного права та за дорученням уряду займається питаннями суду над очільником Кремля, найперше пояснив, що не слід плутати два поняття — трибунал (як назва спеціального суду) і процес (як обговорення справи з юридичної точки зору). За його словами, не коректно говорити про заочний трибунал, натомість правильно — про процес за відсутності обвинуваченого.

Міжнародник пояснив, що "in absentia" — це заочний процес, а не заочний трибунал: "Суд може працювати або лише за присутності обвинувачених осіб, або ж відсутності. Тобто "in absentia" — це по суті заочне провадження".

Чи можливий заочний процес над Путіним

Кориневич стверджує, що наразі в міжнародних трибуналах немає практики проводити заочні процеси над обвинуваченим.

Натомість національне законодавство окремих країн дозволяє подібний спосіб проведення судового засідання. Що ж до процесу над Путіним, то у зв'язку з цим проводяться консультації з партнерами — як провести трибунал так, щоб задовольнити право очільника Кремля на захист.

"Це залежатиме від того, на якій основі буде побудований спецтрибунал. Це безумовно, у тому числі, залежить від тих консультацій", — наголосив представник МЗС.

Антон Кориневич про трибунал над Володимиром Путіним

Зазначимо, напередодні — 17 липня — Кориневич заявив, що є "юридична прогалина" стосовно роботи Міжнародного кримінального суду, який мав би розглянути справу Путіна. За його словами, прогалина — це те, що МКС не уповноважений розглядати "злочин агресії", вчинений "керівником держави". Подібна прогалина — наслідок роботи МКС відповідно до Римського статуту.

Водночас Україна так і не підписала Римський статут, нагадав дипломат. Схоже, це дає законні можливості почати національний процес проти очільника Кремля.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна. Президент РФ і уповноважена у правах захисту дітей Марія Львова-Бєлова підозрюються у викраденні українських дітей.

Наразі триває дискусія, чи може Путін взяти очну участь у нараді країн БРІКС у ПАР. ПАР підписала Римський статут, тому мала б його арештувати: президент Рамафоса вагається, чи готовий він вітати у себе людину, яку підозрюють у викраденні дітей.