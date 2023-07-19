Понад 100 машин: до Білорусі прибула вже шоста колона найманців ПВК "Вагнер", — "Гаюн" (карта)

У моніторинговій групі заявили, що колона розділилася на дві більші частини. Вона розтягнулася на 5-10 кілометрів. Найманців супроводжують машини ДАІ Білорусі.

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Увечері 18 липня вже шоста за рахунком колона найманців ПВК "Вагнер" заїхала на територію Білорусі. Про це повідомили в моніторинговій групі"Беларускі Гаюн".

"У колоні присутні різні пікапи й тентовані Урали з причепами", — йдеться в повідомленні.

У групі зазначили, що колона рухалася в напрямку Бобруйська.

Колона вагенрівців рухається до Білорусі Фото: Беларускі Гаюн

Зазначимо, що спершу в групі писали про 20 одиниць машин у колоні. Однак потім з'явилися дані про більш ніж сотню машин.

"За уточненими даними, 6-та, і остання на цей момент колона ПВК "Вагнер", яка прибула до Білорусі, налічує приблизно 100-120 машин", — ідеться в повідомленні.

За повідомленням моніторингової групи, колона розтягнулася на 5-10 км, і розбита на дві великі частини. Її супроводжують машини ДАІ Республіки Білорусь.

Нагадаємо, що 15 липня моніторингові групи також повідомляли про пересування "вагнерівців" у Білорусі. Згідно з даними моніторингової групи, колона продовжила рух через Рогачов у напрямку Бобруйська і, потім, Осиповичів. Цей маршрут вказує на те, що ПВК "Вагнер" попрямувала до наметового табору в селі Ціль.

Також 17 липня в ГУР розповіли, скільки "вагнерівців" у Білорусі та що вони там роблять. За словами представника ГУР Андрія Юсова, "вагнерівці", які перебувають у Республіці Білорусь, частіше інструктують білоруських військових. У майбутньому вони, можливо, навчатимуть і росіян.