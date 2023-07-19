"Настріл рахується сотнями": у ССО показали роботу українських снайперів (відео)

Для виявлення противника українські бійці Сил спеціальних операцій використовували тепловізор.

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Бійці з підрозділу Сил спеціальних операцій (ССО) ЗС України продовжують виконувати бойові завдання на Донецькому напрямку. Пресслужба ССО 19 липня опублікувала кадри ювелірної роботи українських снайперів, які методично знищують ворога.

У коментарі під відео сказано, що на рахунку українського снайпера вже сотні окупантів.

"Мій настріл рахується вже сотнями, далі більше!" — цитує пресслужба слова снайпера, не називаючи зі зрозумілих причин його позивний.

На відео помітно використання нашими бійцями тепловізорів для виявлення противника.

"Працюю", — каже голос за кадром.

Нагадаємо, 9 липня стало відомо, що український снайпер зумів уразити ціль із дистанції 1798 метрів. Оглядачі британського видання Daily Star написали, що цей постріл став "найдовшим убивством за всю історію".

4 липня жителі Стара Ушиця Хмельницької області дізналися сумну новину. Виконуючи військовий обов'язок, у бою за Україну загинув їхній земляк 36-річний стрілець-снайпер Володимир Ткаченко. У бійця залишилися двоє маленьких доньок.