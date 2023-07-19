"Понад 20 дронів": Резніков розповів про нові БПЛА, що надійшли на озброєння ЗСУ

Глава Міноборони зазначив, що безпілотники для української армії розробляють національні виробники.

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Міністерство оборони України поставило на озброєння ЗСУ понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва. Про це заявив очільник відомства Олексій Резніков під час пресконференції "Як реалізувати антикорупційну політику в секторі оборони під час війни" в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

"У нас завдання зробити стартап... Перший раз ми зібрали 82 українських виробників, суто національних, які погодилися розробити. На озброєння вже прийняли понад 20 абсолютно нових дронів, які сьогодні дуже вдало знищують орків і їхню техніку", — сказав міністр.

Резніков зазначив, що завдяки новій постанові, ініційованій Міноборони, вдалося скоротити час постачання на озброєння українських дронів для ЗСУ з двох років до трьох тижнів, з урахуванням того, що постачальник гарантує якість.

Також міністр оборони назвав проривом постанову Міноборони, якою підвищено частку прибутку на комплектуючі під час виробництва дронів до 25%, і постанову, яка спростила і прибрала збори для ввезення комплектуючих для розробки дронів.

Учасники пресконференції не стали відповідати на запитання журналістів про те, яку кількість дронів виробляє Україна на місяць і чи закуповує їх Міноборони.

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин послався на питання безпеки. А міністр Резніков зазначив, що його відомство займається розглядом заявок від ЗСУ про те, скільки і які дрони їм необхідні, а не питаннями комерції.

"Міністерство оборони має займатися формуванням стандартів. Ми маємо отримати запит від ЗСУ, які їм потрібні дрони, а комерцією — закупівлею, торгами, цим має займатися незалежне агентство", — сказав Резніков.

Він також додав, що зараз Міноборони займається формуванням стандартів жіночої форми для військовослужбовців.

"Ми повинні його закріпити і затвердити, а потім можна буде замовити. Зараз такого стандарту не існує", — сказав Резніков.

Фокус писав раніше, що Росія нарощує випуск БПЛА "Ланцетів"бою.