Після Старокримського полігону серія вибухів прогриміла і в Севастополі, — ЗМІ

У російських пабліках з'явилася інформація про вибухи в кількох районах окупованого міста. За даними губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, російський флот проводить тренування розрахунків ППДО.

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Увечері в середу, 19 липня, у Севастополі пролунала серія вибухів. Повідомляється, що очевидці чули вибухи в кількох міських районах. Про це розповіли користувачі проросійського Telegram-каналу "Чп / Севастополь".

Повідомлення про вибухи в Севастополі

За даними губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, російський флот проводить тренування розрахунків ППДО.

"На Південному та Північному молах орієнтовно до 20.30 флот проводить тренування розрахунків ППДО. У місті все спокійно", — ідеться в публікації.

Публікація про вибух у Севастополі

З ночі 19 липня на території тимчасово окупованого Кримського півострова фіксувалися вибухи і пожежі на складах із боєприпасами Старокримського полігону в Кіровському районі. Жителів прилеглих населених пунктів вирішили евакуювати. Загалом планують вивезти 2225 осіб із таких сіл, як Кринички, Привітне, Айвазовське, Абрикосівка, і розселити їх у школах.

Карта евакуації

За даними журналістів проєкту "Радіо Свобода" "Крим. Реалії", траса "Таврида" перекрита і весь потік автомобільного транспорту пустили в об'їзд небезпечної ділянки старими дорогами.

"Дістаємо до будь-якої частини Криму"

За словами кримського політолога Євгенії Горюнової, торік вибухи мали місце в Новофедорівці, на заході півострова, потім пішли вибухи в Джанкої, на півночі. Цього ж року Сили оборони України вже дістають до будь-якої частини Криму — і вибухи лунають на сході, зазначила Горюнова.

"Це створює постійну загрозу для всіх військових, які там дислоковані", — уточнила експерт, додавши, що йдеться про вибухи на складі боєкомплекту.

За її словами, перекриття стратегічної для РФ траси "Таврида" свідчить про серйозні проблеми.

Нагадаємо, що, за даними волонтерів, російські пропагандисти повідомили про удар ракетами SCALP у районі Старокримського полігону. SCALP — французький аналог британських далекобійних ракет Storm Shadow з радіусом дії до 300 км.

Також повідомлялося, що після удару по Кримському мосту в Україні з'явиться більше операторів морських дронів.