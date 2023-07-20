Сили оборони наступають на трьох напрямках: під Бахмутом ворог змушений відійти, — ISW (карта)

Російські джерела підтверджують, що ЗС РФ на Бахмутському напрямку мають проблеми з ротацією і підкріпленням. Ці чинники не дають змоги окупантам відвоювати раніше втрачені позиції.

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Українські війська 19 липня провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли успіхів. Підрозділи Сил оборони просунулися на флангах під Бахмутом, зокрема, в районі населених пунктів Андріївка та Оріхово-Василівка. Про це з посиланням на українські джерела повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Бахмутський напрямок

Українські захисники продовжили наступальні операції на північ і південь від міста Бахмут і змусили російські війська відступити з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки, що розташована за 11 км на північний захід від Бахмута. Крім того, є успіхи в районі Курдюмівки. Цю саму інформацію підтвердили в Генштабі ЗСУ.

"У районі населеного пункту Курдюмівка тривають бої. Окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви, зазнають значних втрат, — повідомили в Генштабі.

Також у ISW послалися на російські джерела, які повідомили, що у ЗС РФ не вистачає ротацій і підкріплень на південь від Бахмута, що не дає змоги російським військам відвоювати втрачені позиції.

"Подальші затримки з вирішенням питань ротації та підкріплення на південь від Бахмута загрожують серйозними наслідками для російського угруповання в цьому районі", — пишуть аналітики.

За даними російських джерел, 19 липня українські сили атакували позиції противника біля Дубового-Василівки, за 7 км на північний захід від Бахмута, з використанням бронетехніки. Також повідомлялося про просування українських сил у районі Кліщіївки, де було зайнято позиції на панівних висотах на західній околиці населеного пункту.

Водночас російські війська безуспішно контратакували в напрямку населених пунктів Міньківка, Григорівка, Берхівка та Іванівське.

Південний фронт

Українські війська також наступали на Бердянському та Мелітопольському напрямку. Офіційний представник Таврійської групи військ України майор Валерій Шершень заявив, що українські сили просунулися більш ніж на кілометр у невстановленому районі в бік Мелітополя.

У Генштабі ЗСУ уточнили, що на ділянках фронту Мала Токмачка — Вербове, Новоданилівка — Роботине українські бійці мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Своєю чергою противник зробив безуспішні спроби відновити втрачене становище на північ від Приютного на рубежі Донецької та Запорізької областей. На цих ділянках окупанти продовжують чинити потужний опір, здійснюють переміщення підрозділів і військ та кидають у бій резерви.

Нагадаємо, за інформацією The New York Times, українське командування дозволяє солдатам з окупованих регіонів йти визволяти рідні міста і села в рамках контрнаступу ЗСУ. Один із воєначальників пояснив це тим, що в таких бійців є особлива мотивація.