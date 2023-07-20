Силы обороны наступают на трех направлениях: под Бахмутом враг вынужден отойти, — ISW (карта)

Российские источники подтверждают, что ВС РФ на Бахмутском направлении испытывают проблемы с ротацией и подкреплением. Эти факторы не позволяют оккупантам отвоевать ранее утраченные позиции.

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Украинские войска 19 июля провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и добились успехов. Подразделения Сил обороны продвинулись на флангах под Бахмутом, в частности, в районе населенных пунктов Андреевка и Орехово-Васильевка. Об этом со ссылкой на украинские источники сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Бахмутское направление

Украинские защитники продолжили наступательные операции к северу и югу от города Бахмут и вынудили российские войска отступить с позиций к северо-востоку от Орехово-Васильевки, расположенной в 11 км к северо-западу от Бахмута. Кроме того есть успехи в районе Курдюмовки. Эту же информацию подтвердили в Генштабе ВСУ.

"В районе населенного пункта Курдюмовка продолжаются бои. Оккупанты оказывают мощное сопротивление, применяют резервы, несут значительные потери, — сообщили в Генштабе.

Также в ISW сослались на российские источники, которые сообщили, что у ВС РФ не хватает ротаций и подкреплений южнее Бахмута, что не позволяет российским войскам отвоевать утраченные позиции.

"Дальнейшие задержки с решением вопросов ротации и подкрепления южнее Бахмута грозят серьезными последствиями для российской группировки в этом районе", — пишут аналитики.

По данным российских источников 19 июля украинские силы атаковали позиции противника у Дубово-Васильевки, в 7 км к северо-западу от Бахмута, с использованием бронетехники. Также сообщалось о продвижении украинских сил в районе Клещиевки, где были заняты позиции на господствующих высотах на западной окраине населенного пункта.

В то же время российские войска безуспешно контратаковали в направлении населенных пунктов Миньковка, Григоровка, Берховка и Ивановское.

Южный фронт

Украинские войска также наступали на Бердянском и Мелитопольском направлении. Официальный представитель Таврической группы войск Украины майор Валерий Шершень заявил, что украинские силы продвинулись более чем на километр в неустановленном районе в сторону Мелитополя.

В Генштабе ВСУ уточнили, что на участках фронта Малая Токмачка — Вербовое, Новоданиловка — Работино украинские бойцы имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

В свою очередь противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее Приютного на рубеже Донецкой и Запорожской областях. На этих участках оккупанты продолжают оказывать мощное сопротивление, осуществляют перемещение подразделений и войск и бросают в бой резервы.

Напомним, по информации The New York Times, украинское командование позволяет солдатам из оккупированных регионов идти освобождать родные города и села в рамках контрнаступления ВСУ. Один из военачальников объяснил это тем, что у таких бойцов есть особая мотивация.