Не бажають воювати: Нацгвардія допитала командира з Чечні щодо настроїв у ЗС РФ

Зі слів полоненого командира з Чечні випливає, що російські підрозділи не мають "натхнення" воювати на південному відтинку лінії фронту — про це свідчить їхній низький морально-психологічний стан.

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20 липня полковник Микола Уршалович з департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України розповів про полоненого командира гвардійського підрозділу з Чечні. Командира захопили у полон українські нацгвардійці: він повідомив про низький моральний дух солдатів ЗС РФ. Деталі спілкування з полоненим полковник розповів під час брифінгу в Military media center.

Командира захопили у полон на південному напрямку, стверджує Уршалович. Чоловік очолював 70-ий гвардійський мотострілецький полк ЗС РФ, який базується у населеному пункті Шале у Чечні.

Уршалович точно не назвав, де саме відбулись події. Але з контексту його виступу випливає, що це могло статись на Мелітопольському напрямку.

Натомість точно відомо, який підрозділ захопив у полон окупанта — діяли штурмові групи 15-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії.

Полонений командир з Чечні розповів, що моральний дух у його підлеглих — низький: вони деморалізовані та не хочуть воювати.

За словами українського полковника, військовий ЗС РФ потрапив у полон пораненим: "Йому було надано медичну допомогу, після чого передано відповідним органам".

Крім розповіді про полоненого, Уршалович інформував про інші деталі наступальних дій ЗСУ на південному напрямку. Він запевняє, що контрнаступ продовжується: бійці повільно рахуються через мінні поля, вибивають ворога з позицій та закріплюються на нових рубежах.

Також перелічив, які цілі вдалось знешкодити на даному відтинку фронту — "вогневі засоби та РЕБ".

Зазначимо, 70-ий гвардійський мотострілецький полк ЗС РФ був учасником бойових дій, які вела Росія в Грузії з 8 серпня 2008 року. Зокрема, вони пройшли маршем у Південну Осетію і вступили у бій з грузинською армією.

У мережі немає точної інформації, скільки ж бійців наразі є в 70-ому полку: теоретично їх може бути близько 1 тис. ос.

Між тим ГУР Міноборони весною 2022 року ідентифікувала понад 2 тис. чеченців, які беруть участь у війні поти Україні. У списку можна нарахувати 177 осіб, які проживаються у Шалинському районі Чечні.

Українська розвідка також повідомляла, що бійці саме цього підрозділу ще рік тому висловлювати протести проти участі у бойових діях в Україні.

Також можна подивитись деталі боїв, які вели чеченці — вони стали доступні загалу завдяки полоненому командиру 70-ого полку Юрія Шалаєва. Шалаєв потрапив у полон весною 2022 року — схоже, він є попередником нинішнього командира, якого полонили українські нацгвардійці.

Нагадуємо, на початку липня очільник Чечні Рамзан Кадиров тимчасово пішов зі свого посту — запевняє, що у відпустку. Замість Кадирова виконувачем його обов'язків став глава Кабінету Міністрів Муслім Хучиєв.

Кількома тижнями раніше у мережі повідомили про зникнення на лінії фронту "правої руки" Кадирова — Адама Делімханова. Важливість цієї фігури полягає у тому, що він контролює фінансові потоки президента Чечні.