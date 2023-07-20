За словами британського пера Індарджита Сінгха, за такого сценарію репутація Володимира Путіна серйозно постраждає. У членстві РФ у НАТО він також бачить панацею від усіх бід і гарантію "миру в усьому світі".

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Росії потрібно запропонувати членство в НАТО за виведення військ з України. Таку заяву зробив пер Індарджіт Сінгх, який представляє Палату Великої Британії. Про це повідомляє Sky News.

Членство в Північноатлантичному союзі має, на думку Сінгха, стати таким собі відшкодуванням в обмін на відхід російських військ з України, заявив парламентарій. На його думку, за такого сценарію репутація Володимира Путіна серйозно постраждає. До того ж такий крок відомий британець вважає панацеєю від усіх бід і гарантією "миру в усьому світі".

"Путіну подобається позиціювати себе вольовим лідером, який захищає Росію-матінку від уявної загрози в особі НАТО", — заявив Сінгх.

За його словами, якби Захід відкрито запропонував РФ членство в Альянсі в обмін на повний відхід з України, це б підірвало довіру до Путіна і допомогло покласти край стражданням в Україні.

Однак його колеги з британського парламенту були обурені такою несподіваною пропозицією під час дискусії про те, як вирішити кризу в Україні.

Хто такий Індарджіт Сінгх?

88-річний Індарджіт Сінгх, також відомий як барон Сінгх із Вімблдону, — британський телеведучий, журналіст і член Палати лордів.

Індарджіт Сінгх

За свою діяльність, зокрема в духовних і міжконфесійних питаннях, його нагородили низкою нагород і титулів, серед іншого, довічним перством.

Раніше Фокус розбирався в тому, чи захистить прапор НАТО Україну, і як ЗС РФ дадуть відповідь на захід кораблів-зерновозів у порти України.

Також повідомлялося, що нещодавні випадки провалів у пам'яті Путіна та інших видимих когнітивних порушень можуть вказувати на деменцію, що прогресує.