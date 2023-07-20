Збільшилася кількість жертв: у Нацполіції розкрили деталі нічних обстрілів Миколаєва

Правоохоронці повідомили про другого загиблого внаслідок російської атаки на Миколаїв. Рятувальники витягли з-під завалів тіло літньої жінки.

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У Миколаєві збільшилася кількість жертв унаслідок нічної атаки російських окупантів. Про це повідомив керівник Нацполіції області Сергій Шайхет.

За інформацією правоохоронців, з-під завалів одного зі зруйнованих будинків дістали тіло літньої жінки. Раніше рятувальники витягли з-під руїн тіло її чоловіка.

"На жаль, уже двоє загиблих від нічної ворожої терористичної атаки Миколаєва. Поліція на місцях влучання документує наслідки. Пошукові роботи тривають", — повідомив Сергій Шайхет.

Нагадаємо, в ніч на 20 липня ЗС РФ атакували крилатими ракетами "Калібр" і надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс" Одеську та Миколаївську області.

Російські окупанти вдарили по центру Миколаєва близько 03:03 ночі. Унаслідок влучання зруйновано кілька поверхів триповерхового будинку, а також пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки та близько 15 гаражів. Постраждали 19 осіб, зокрема п'ятеро дітей. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевича повідомляв, що з-під завалів вдалося врятувати двох мешканців будинку — чоловіка і жінку. Дев'ятьох людей доправили до лікарні.

В Одеській ОВА уточнили, що внаслідок нічної атаки постраждали 8 осіб, троє з них — співробітники ДСНС. Також повідомляли про загибель молодого хлопця — йому був 21 рік. Під час нічної атаки він перебував на одному з підприємств, поруч із яким пролунали вибухи. Загиблий отримав несумісні з життям травми.

Володимир Зеленський, коментуючи масовані ворожі обстріли, зазначив, що Росія намагається знищити життя людей, але воля українців до перемоги є сильнішою.

Фокус писав, що Володимир Зеленський назвав ворожу атаку Одеси в ніч на 19 липня чи не найбільшою за весь час повномасштабної війни. Унаслідок обстрілу постраждали порти, де зберігалися тисячі тонн агропродукції, призначеної для відправки в країни Африки, Азії, а також до Китаю.