"У них більше знарядь і людей": бійці ЗСУ перемагають росіян за рахунок професіоналізму, — CNN

За словами журналістів, робота українських бійців вимагає стійкості та терпіння. Піхоті ЗСУ доводиться битися за кожну траншею.

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У росіян на півдні більше артилерійських знарядь, снарядів і людей, тому українським воїнам доводиться перемагати їх за рахунок професіоналізму. Про це розповів боєць ЗСУ на ім'я Станіслав журналістам CNN.

За словами українського військовослужбовця, головне в цій війні — це артилерія, проте тільки з її допомогою не можна звільнити території.

"Ми не можемо звільнити землю артилерією. Є люди, які там працюють", — сказав він.

За словами журналістів, робота українських бійців вимагає стійкості та терпіння. Піхоті ЗСУ доводиться битися за кожну траншею.

Український солдат, командир саперного взводу з позивним "Трал" показав журналістам мапу, на якій було зазначено відстань у 300 метрів. За його словами, щоб пройти цю ділянку, ЗСУ знадобилося півтора місяця.

"Нам потрібно прориватися через мінні загородження, щоб могла пройти техніка і піхота", — сказав він.

"Трал" зазначив, що все відбувається поступово. По розмінованих територіях іде українська піхота, а росіян туди вже не пускають.

Також із журналістами поспілкувався 19-річний військовослужбовець із позивним "Кач". Він проходив навчання на американській базі в Німеччині, і інструктор подарував йому нашивку у вигляді прапора США. За словами "Кача", його вчили поводитися з бронемашиною Bradley. Найважчим був перший день контрнаступу, коли командування відправило штурмувати позиції ворога.

"Ми не знали, чого очікувати, що може трапитися, як розвиватимуться події", — сказав він.

Нагадаємо, що в мережі показали, як ЗСУ знищили 152-мм гаубицю Д-20 у районі Бахмута. Російські війська облаштували позицію для артилерійської установки серед цивільної інфраструктури.

Також повідомлялося, що РФ не може прорвати лінію оборони ЗСУ на Куп'янському напрямку. За словами командира роти ударних БПЛА Юрія Федоренка, в окупантів немає успіхів на цій ділянці фронту, хоч як би вони старалися. Усі спроби противника атакувати закінчуються колосальними втратами.