Російські ДРГ намагалися прорватися через кордон на півночі України, — генерал ЗСУ

За словами командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва, ЗС РФ намагаються знайти слабкі місця в українській обороні на Чернігівському та Сумському напрямках. Прикордонні райони України активно укріплюються інженерними загородженнями і камерами спостереження.

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Російські диверсійно-розвідувальні групи здійснили невдалі спроби проникнення на територію Чернігівської та Сумської областей. Про це 21 липня повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Російська Федерація не полишає спроб знайти слабкі місця у нашій обороні безпосередньо на Чернігівському та Сумському напрямках. У прикордонні фіксується проникнення диверсійно-розвідувальних груп, але всі спроби були невдалими", — написав Наєв у Telegram.

За його словами, військове командування України тісно взаємодіє з керівниками військових адміністрацій у цих регіонах щодо питання збільшення невибухових інженерних загороджень і засобів відеоспостереження.

Генерал додав, що всі спроби противника перетнути державний кордон України закінчаться невдачею.

"Якщо ж рівень загрози зростатиме, Генеральним Штабом ЗСУ передбачено підсилення наших військ для того, щоб унеможливити намагання ворога вдертися до України", — наголосив Наєв.

Нагадаємо, 4 липня в Оперативному командуванні "Північ" повідомили про спробу проникнення російських диверсантів на територію Сумської області. Загарбники після невдалої спроби проникнення відкрили вогонь для залякування місцевих, унаслідок чого загинули двоє жителів прикордонного населеного пункту.