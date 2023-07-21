Российские ДРГ пытались прорваться через границу на севере Украины, — генерал ВСУ

По словам командующего Объединенных сил Сергея Наева, ВС РФ пытаются найти слабые места в украинской обороне на Черниговском и Сумском направлениях. Приграничные районы Украины активно укрепляются инженерными заграждениями и камерами наблюдения.

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Российские диверсионно-разведывательные группы совершили неудачные попытки проникновения на территорию Черниговской и Сумской областей. Об этом 21 июля сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Российская Федерация не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне непосредственно на Черниговском и Сумском направлениях. В приграничье фиксируется проникновение диверсионно-разведывательных групп, но все попытки были неудачными", — написал Наев в Telegram.

По его словам, военное командование Украины тесно взаимодействует с руководителями военных администраций в этих регионах по вопросу увеличения невзрывных инженерных заграждений и средств видеонаблюдения.

Генерал добавил, что все попытки противника пересечь государственную границу Украины закончатся неудачей.

"Если же уровень угрозы будет расти, Генеральным Штабом ВСУ предусмотрено усиление наших войск для того, чтобы исключить попытки врага вторгнуться в Украину", — подчеркнул Наев.

Напомним, 4 июля в Оперативном командовании "Север" сообщили о попытке проникновения российских диверсантов на территорию Сумской области. Захватчики после неудачной попытки проникновения открыли огонь для запугивания местных, в результате чего погибли двое жителей приграничного населенного пункта.