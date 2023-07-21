Використовували артилерію: бійці ЛСР знищили склад боєприпасів ЗС РФ у Горлівці (відео)

За словами добровольців, після недовгого спостереження вони зрозуміли, що об'єкт є вкрай важливим для противника, тому було ухвалено рішення негайно знищити його. Окупанти знову зазнали втрат.

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Бійці Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) поділилися яскравим відео, на якому знищують один зі складів боєприпасів окупантів у Донецькій області. Про це повідомляє пресслужба формування 21 липня.

Зазначається, що ефективного удару по противнику було завдано за допомогою артилерії Легіону "Свобода Росії" в районі міста Горлівка. Це створило для росіян чергову проблему.

"Наша аеророзвідка вирахувала скупчення військової техніки путінських військ і особового складу. Недовго спостерігаючи, дійшли висновку, що за заданими координатами знаходиться склад БК ворога. Розрахунок виїхав, відпрацював і поїхав додому", — йдеться в повідомленні.

У ЛСР окремо додали, що всі ті, хто перебував усередині складу — вже ніколи звідти не вийдуть. Російські окупанти зазнали чергових втрат. Добровольці обіцяють працювати далі над тим, щоб перемогти російську агресію.

Варто зазначити, що ще на початку липня Легіон "Свобода Росії" анонсував новий рейд на територію Російської Федерації. Імовірно, розпочнеться він у серпні і для успішності добровольцям потрібно більше зброї, а не просто слова.

"Приблизно наступного місяця буде ще один сюрприз. Це буде наша третя операція. Після цього буде четверта і п'ята. У нас амбітні плани. Ми хочемо звільнити всю нашу територію", — зазначив командир ЛСР Максиміліан Андронніков із позивним "Цезар".

Нагадаємо, 8 липня в ЛСР розповіли, коли режим президента РФ Володимира Путіна впаде. Командир переконаний, що єдина можливість повалити главу РФ з посади — сила зброї. Про жодні домовленості мови бути не може, адже це не спрацює.