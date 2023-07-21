Использовали артиллерию: бойцы ЛСР уничтожили склад боеприпасов ВС РФ в Горловке (видео)

По словам добровольцев, после недолгого наблюдения они поняли, что объект крайне важен для противника, поэтому было принято решение немедленно уничтожить его. Оккупанты вновь понесли потери.

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Бойцы Легиона "Свобода России" (ЛСР) поделились ярким видео, на котором уничтожают один из складов боеприпасов оккупантов в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба формирования 21 июля.

Отмечается, что эффективный удар по противнику был нанесен при помощи артиллерии Легиона "Свобода России" в районе города Горловка. Это создало для россиян очередную проблему.

"Наша аэроразведка вычислила скопление военной техники путинских войск и личного состава. Недолго наблюдая, пришли к выводу, что по заданным координатам находится склад БК врага. Расчет выехал, отработал и поехал домой", — говорится в сообщении.

В ЛСР отдельно добавили, что все те, кто находился внутри склада — уже никогда оттуда не выйдут. Российские оккупанты понесли очередные потери. Добровольцы обещают работать дальше над тем, чтобы победить российскую агрессию.

Стоит отметить, что еще в начале июля Легион "Свобода России" анонсировал новый рейд на территорию Российской Федерации. Предположительно, начнется он в августе и для успешности добровольцам нужно больше оружия, а не просто слова.

"Примерно в следующем месяце будет еще один сюрприз. Это будет наша третья операция. После этого будет четвертый и пятый. У нас амбициозные планы. Мы хотим освободить всю нашу территорию", – отметил командир ЛСР Максимилиан Андронников с позывным "Цезарь".

Напомним, 8 июля в ЛСР рассказали, когда режим президента РФ Владимира Путина рухнет. Командир убежден, что единственная возможность свергнуть главу РФ с должности — сила оружия. Ни о каких договоренностях речи быть не может, ведь это не сработает.