"Гіркін договорився": у ГУР прокоментували затримання Стрєлкова

На думку представника розвідки Андрія Юсова, у Кремлі триває активне протистояння різних груп впливу, яке неможливо приховувати після невдалого заколоту Пригожина.

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Затримання колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в РФ свідчить про те, що в Кремлі почалося активне протистояння різних впливових груп. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Пушкін дописався, Гагарін долітав, а Гіркін договорився. Це хороші новини. Там банка з павуками продовжує активно рухатися. Ми можемо бажати успіхів усім учасникам процесу", — сказав Юсов.

За словами представника ГУР, у Кремлі триває активне протистояння різних впливових груп. Раніше ці процеси велися в більш прихованій формі, але після невдалого заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина воно посилилося і почало виходити назовні.

"Парадоксальна ситуація — на Москву йшов Пригожин і збивав літаки і вертольоти, а затримують Гіркіна. Але це особливості Путінського режиму. Питання не в самому Гіркіні. Він і до цього не діяв як самостійна фігура. Значить мешканці веж Кремля переходять в активну фазу внутрішнього протистояння. І тут точно можна сказати, що далі буде", — додав представник ГУР.

Затримання Гіркіна

Нагадаємо, 21 липня росЗМІ повідомили про затримання колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Співробітники правоохоронних органів забрали його з дому близько полудня. У квартирі Гіркіна проводять обшук співробітники Слідчого комітету РФ.

За словами дружини колишнього ватажка бойовиків, про місцеперебування чоловіка їй нічого невідомо, на зв'язок він не виходив. Вона також зазначила, що Гіркіну висунуто обвинувачення за ст. 282 КК РФ (екстремізм).

За попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК "Вагнер" Дмитра Петровського. Він звинуватив колишнього ватажка так званої "ДНР" у привласненні донатів на ЗС РФ.

Нагадаємо, 20 липня Гіркін заявляв, що літня кампанія ЗСУ виснажує Російську Федерацію, і незабаром Кремль може залишитися без зброї.

Також Фокус повідомляв 26 липня, що Гіркін пропонував повісити Пригожина через те, що "вагнерівці" влаштували заколот і знищили 6 бойових вертольотів і один літак.