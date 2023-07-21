"Наклеп і провокація": соратники Стрєлкова по КРП вимагають його негайно звільнити

Члени "Клубу розсерджених патріотів" звинуватили російську владу в порушенні норм Конституції РФ і заявили, що дії Кремля підривають довіру населення країни.

Related video

Представники так званого "Клубу розсерджених патріотів" (КРП), опублікували гнівний пост із вимогою негайно звільнити колишнього лідера проросійських бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) і "оприлюднити всіх замовників чергової провокації". Заяву членів КРП було опубліковано 21 липня в Telegram.

У публікації зазначено, що вороги Стрєлкова використовували проти нього методи наклепу і провокації, оскільки він відомий, як людина, яка нібито не йде на компроміси в питаннях "захисту національних інтересів Росії".

На думку авторів звернення, арешт Стрєлкова свідчить про те, що російська влада відійшла від базових цінностей і, зокрема, підірвала до себе довіру, переступивши норми ст. 29 Конституції РФ про свободу слова.

"Ми вважаємо, що сьогоднішнє затримання підриває довіру населення країни до правоохоронних органів, що воно є продовженням нечесної боротьби з Ігорем Івановичем і має вкрай негативні наслідки для стабільності країни в умовах СВО", — йдеться у зверненні.

Також було перераховано "гріхи" Стрєлкова, через які послідувала така реакція з боку Кремля. Тут і критика на адресу президента Володимира Путіна і вищого керівництва Міноборони РФ, а також російського генералітету за провал "СВО". І критика на адресу влади за її позицію щодо заколоту Євгена Пригожина і бійців ПВК "Вагнер", яких Стрєлков називав кримінальниками.

Публічні висловлювання Стрєлкова

Зазначимо, що невтішні висловлювання Стрєлкова на адресу вищого керівництва і представників Міноборони РФ тривають уже понад рік. Особливо уїдливо Стрєлков почав говорити після поразки ЗС РФ у Харківській області та залишення російськими військами Херсона.

Уже у 2023 році Стрєлков почав дозволяти у своїх інтерв'ю і на своєму каналі в Telegram критику на адресу глави Кремля. При цьому колишньому "міністру ДНР", як виявилося, не чужа і поезія — в одному з постів він у віршованій формі поглумився над висловлюванням Путіна про те, як закордонні партнери "водили його за ніс".

Після заколоту "вагнерівців" Стрєлков обурився тим, що щодо них не вжили жодних заходів покарання, ба більше, з заколотників зняли всі звинувачення і закрили всі кримінальні справи. При цьому пізніше Пригожина з командирами ПВК запросили в Кремль на переговори, після чого безперешкодно відпустили. Коментуючи цю подію Стрєлков підкреслив, що цей випадок фактично є безпрецедентним в історії Росії, однозначно натякаючи на слабкість Кремлівської влади.

Нагадаємо, 21 липня співробітники правоохоронних органів затримали колишнього лідера проросійських бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). За попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК "Вагнер" Дмитра Петровського.

За даними "Радіо свобода", пізніше Стрєлкова доправили до Міщанського суду Москви, який мав обрати колишньому лідеру бойовиків "ДНР" запобіжний захід. Імовірно, йдеться про обвинувачення в екстремізмі.