"Клевета и провокация": соратники Стрелкова по КРП требуют его немедленно освободить

Члены "Клуба рассерженных патриотов" обвинили российские власти в нарушении норм Конституции РФ и заявили, что действия Кремля подрывает доверие населения страны.

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Представители так называемого "Клуба рассерженных патриотов" (КРП), опубликовали гневный пост с требованием немедленно освободить бывшего лидера пророссийских боевиков "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) и "придать гласности всех заказчиков очередной провокации". Заявление членов КРП было опубликовано 21 июля в Telegram.

В публикации отмечено, что враги Стрелкова использовали против него методы клеветы и провокации, поскольку он известен, как человек якобы не идущий на компромиссы в вопросах "защиты национальных интересов России".

По мнению авторов обращения, арест Стрелкова свидетельствует о том, что российские власти отошли от базовых ценностей и, в частности, подорвали к себе доверие, преступив нормы ст. 29 Конституции РФ о свободе слова.

"Мы считаем, что сегодняшнее задержание подрывает доверие населения страны к правоохранительным органам, что оно является продолжением нечестной борьбы с Игорем Ивановичем и несет крайне негативные последствия для стабильности страны в условиях СВО", — говорится в обращении.

Также были перечислены "грехи" Стрелкова, из-за которых последовала такая реакция со стороны Кремля. Здесь и критика в адрес президента Владимира Путина и высшего руководства Минобороны РФ, а также российского генералитета за провал "СВО". И критика в адрес властей за ее позицию в отношении мятежа Евгения Пригожина и бойцов ЧВК "Вагнер", которых Стрелков называл уголовниками.

Публичные высказывания Стрелкова

Отметим, что нелестные высказывания Стрелкова в адрес высшего руководства и представителей Минобороны РФ продолжаются уже больше года. Особенно язвительно Стрелков начал говорить после поражения ВС РФ в Харьковской области и оставления российскими войсками Херсона.

Уже в 2023 году Стрелков начал позволять в своих интервью и на своем канале в Telegram критику в адрес главы Кремля. При этом бывшему "министру ДНР", как оказалось, не чужда и поэзия — в одном из постов он в стихотворной форме поглумился над высказыванием Путина о том, как зарубежные партнеры "водили его за нос".

После мятежа "вагнеровцев" Стрелков возмутился тем, что в их отношении не предприняли никаких мер наказания, более того, с мятежников были сняты все обвинения и закрыты все уголовные дела. При этом позже Пригожина с командирами ЧВК пригласили в Кремль на переговоры, после чего беспрепятственно отпустили. Комментируя это событие Стрелков подчеркнул, что этот случай фактически является беспрецедентным в истории России, однозначно намекая на слабость Кремлевских властей.

Напомним, 21 июля сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего лидера пророссийских боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова). По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер" Дмитрия Петровского.

По данным "Радио свобода", позже Стрелкова доставили в Мещанский суд Москвы, который должен был избрать бывшему лидеру боевиков "ДНР" меру пресечения. Предположительно речь идет об обвинении в экстремизме.