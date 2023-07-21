Был на допросе: суд в Москве изберет меру пресечения Гиркину за "экстремизм", — СМИ (видео)

Бывшего главаря боевиков "ДНР" доставили в Мещанский суд Москвы. Предположительно, следователи будут просить для него меру пресечения, не связанную с арестом.

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Сегодня московский суд должен избрать меру пресечения бывшему главарю боевиков Игорю Гиркину-Стрелкову по подозрению в экстремизме. До этого он находился на допросе. Об этом сообщают в Telegram-канале "112", который, по данным "Радио свобода", связан с российскими силовиками.

По информации источника российских "Ведомостей", близкого к следствию, речь может идти о подписке о невыезде. Сейчас Игорь Гиркин находится в Мещанском суде Москвы. Видео, на котором предположительно едет машина со Стрелковым, опубликовали в Telegram-канале Baza.

Что известно о задержании Гиркина

Напомним, 21 июля росСМИ сообщили о задержании Гиркина-Стрелкова. Правоохранители забрали его из дома около полудня, где провели обыск. Супруга бывшего главаря боевиков сообщила, что предположительно Гиркину предъявлены обвинения по ст. 282.1 УК РФ (Организация экстремистского сообщества).

Она также отметила, что не знает, где именно находится ее муж, так как на связь он не выходил.

По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер" Дмитрия Петровского. Он сообщил, что за несколько дней до случившегося написал заявление в российскую генпрокуратуру, в котором обвинил экс-главаря пророссийских боевиков Игоря Стрелкова-Гиркина в растрате донатов, собранных на нужды оккупационных войск.

По словам Петровского, последней каплей для него стали высказывания Гиркина в адрес президента РФ Путина, которые он считает "преступлением".

В ГУР Украины также отреагировали на задержание Гиркина. По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, "Гиркин договорился", а в Кремле идет активное противостояние разных групп влияния, которое больше невозможно скрывать после неудавшегося мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

В марте экс-главарь боевиков "ДНР" раскритиковал политику президента РФ Владимира Путина и посоветовал ему "заткнутся", чтоб стране не было стыдно за такого лидера.

Фокус писал 2 апреля, что Игорь Гиркин создал "Клуб рассерженных патриотов", который, по его словам, должен захватить власть в РФ, если Кремль объявит о поражении в войне с Украиной.

Также Фокус сообщал 21 июля, что Гиркин рассказал о разгроме батальона "Алга" под Угледаром.