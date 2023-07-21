"У РФ є суттєві недоліки": Київ може домогтися успіху в наступі, — глава ЦРУ

Вільям Бернс пообіцяв забезпечити Україну розвідувальною підтримкою та обміном інформацією, щоб здобути перемогу над армією РФ.

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Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс 20 липня, виступаючи на безпековому форумі в Аспені, заявив, що Україна може домогтися успіху в контрнаступі через структурні проблеми в російському командуванні та керівництві, повідомляє Deutsche Welle.

Як обґрунтування Вільям Бернс послався на розвіддані, які свідчать про наявність "деяких істотних структурних недоліків, що ховаються за значною обороною", яку вибудували російські війська.

Директор ЦРУ вказав на "низький бойовий дух", "погане командування" і "безлад серед політичного і військового керівництва РФ". Заколот бойовиків ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина "оголив деякі суттєві слабкості" системи, побудованої президентом РФ Володимиром Путіним, додав Бернс.

За словами директора ЦРУ, це вселяє в нього оптимізм щодо успіху українського контрнаступу.

"Це буде важке завдання, але ми як розвідувальне агентство зробимо все можливе, щоб забезпечити розвідувальну підтримку та обмін інформацією, які допоможуть українцям досягти прогресу", — пообіцяв Бернс.

Вільям Джозеф Білл Бернс - американський державний діяч і дипломат. Директор Центрального розвідувального управління за адміністрації Джо Байдена.

Заступник Державного секретаря США у 2011-2014 роках, в.о. Державного секретаря США 20-21 січня 2009 року. Посол США в Російській Федерації (2005-2008).

Крім цього, 21 липня повідомлялося, що у США оцінили, як Україна застосовує касетні боєприпаси. Представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що, за первинними повідомленнями, застосування касетних боєприпасів вплинуло на російські оборонні побудови та маневри.

Нагадаємо, що 20 липня в мережі з'явилася інформація, що ЗСУ вперше застосували касетні боєприпаси в Красногорівці. За інформацією журналіста Юрія Бутусова, бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади завдали удару по окупантах у Покровському районі Донецької області.