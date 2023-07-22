Перевозять важку техніку: росіяни збільшили військову активність у Мелітополі (відео)

Російські окупанти транспортують військову техніку переважно в нічний час. Для цього вони відключають освітлення та зв'язок.

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Тимчасово окупований Мелітополь продовжує відігравати значущу роль у сфері транспортних перевезень для ЗС РФ. Військові підрозділи, як і раніше, використовують місто як важливий транспортний вузол для переміщення важкої військової техніки. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

"Важке озброєння женуть уночі. При цьому вимикають освітлення й іноді зв'язок, щоб тримати пересування техніки в таємниці", — зазначив мер.

Згідно з повідомленням, учора, 21 липня, вдень через Мелітополь пройшла значна колона вантажівок "камазів", які прямували з Херсона до Бердянська.

Він також акцентував увагу на тому, що водії окупантів становлять значну небезпеку на дорогах. Через своє безкарне становище, вони виявляють байдужість до цивільних автомобілів і правил дорожнього руху.

"Це марні надії. Про всі пересування окупантів точно відомо нашим Силам опору, тож кінцева станція у рашистів одна — чорний пакет", — додав Федоров.

Нагадаємо, що в травні повідомлялося, що ЗС РФ заманюють жителів Запорізької області на війну й обіцяють за це великі гроші. Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що по місту можна побачити безліч оголошень із вакансіями на посаду охоронця, однак потім виявляється, що службу потрібно нести в зоні бойових дій.

А про панічні настрої російських армійців Іван Федоров повідомляв ще 28 квітня. Тоді в місті ліквідували одного з колаборантів.