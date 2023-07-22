Перевозят тяжелую технику: россияне увеличили военную активность в Мелитополе (видео)

Российские оккупанты транспортируют военную технику в основном в ночное время. Для этого они отключают освещение и связь.

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Временно оккупированный Мелитополь продолжает играть значимую роль в сфере транспортных перевозок для ВС РФ. Военные подразделения по-прежнему используют город как важный транспортный узел для перемещения тяжелой военной техники. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Тяжелое вооружение гонят ночью. При этом выключают освещение и иногда связь, чтобы держать передвижение техники в тайне", — отметил мэр.

Согласно сообщению, вчера, 21 июля, днем через Мелитополь прошла значительная колонна грузовиков "камазов", направлявшихся из Херсона в Бердянск.

Он также акцентировал внимание на том, что водители оккупантов представляют значительную опасность на дорогах. В силу своего безнаказанного положения, они проявляют безразличие к гражданским автомобилям и правилам дорожного движения.

"Это напрасные надежды. Обо всех передвижениях оккупантов точно известно нашим Силам сопротивления, поэтому конечная станция у рашистов одна — черный пакет", — добавил Федоров.

Напомним, что в мае сообщалось, что ВС РФ заманивают жителей Запорожской области на войну и обещают за это большие деньги. Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что по городу можно увидеть множество объявлений с вакансиями на должность охранника, однако потом оказывается, что службу нужно нести в зоне боевых действий.

А о панических настроениях российских армейцев Иван Федоров сообщал еще 28 апреля. Тогда в городе ликвидировали одного из коллаборантов.