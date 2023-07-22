Озирнувся і побачив травмованих: окупанти поранили журналіста DW і вбили бійця ЗСУ

Оператор Євген Шилко приїхав зі своїм колегою знімати тренування українських військових, коли почався обстріл. У результаті окупанти вбили бійця ЗСУ і важко поранили його бойових товаришів.

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Оператора Deutsche Welle в районі Дружківки (Краматорський район, Донецька область) російські військові поранили касетними боєприпасами. Повідомлення про це з'явилося в Telegram-каналі ЗМІ в суботу, 22 липня.

Відомо, що оператор і журналісти перебували за 23 кілометри від лінії фронту, коли ЗС РФ відкрили вогонь. Унаслідок обстрілу один український військовий загинув, кілька його бойових товаришів дістали поранення.

Зокрема був поранений і журналіст Євген Шилко. Він приєднався до ЗСУ, щоб познімати тренування військових. Чоловіка госпіталізували до найближчого медзакладу. Лікарі кажуть, що його стан стабільний.

Колега пораненого оператора — журналіст Матіас Белінгер — розповів про те, що саме сталося в момент обстрілу. За його словами, удар російські окупанти завдали тоді, коли група Deutsche Welle знімала тренувальну стрільбу українських бійців по мішенях. Несподівано пролунали кілька вибухів, які змусили медійників лягти на землю. Коли Белінгер розплющив очі й озирнувся — побачив поранених. Він також додав, що ушкоджень зазнала і машина, якою вони приїхали на полігон.

Нагадаємо, 22 липня на Донбасі російські пропагандисти потрапили під обстріл. Знімальні групи державних ЗМІ планували зняти сюжет про касетні боєприпаси, які з'явилися в ЗСУ. Заявляється, що саме під їхній обстріл і потрапили російські журналісти кількох медіа.

А 19 липня російська сторона заявила, що ЗСУ ліквідували комбрига "Ташкента", який очолював одну з окупаційних бригад РФ. У момент смерті він пересувався на автомобілі, але дрон-камікадзе виявився швидшим. Загиблий загарбник був причетний до окупації низки територій у Луганській області.