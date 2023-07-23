"Одна з основних цілей": британська розвідка пояснила, нащо ЗС РФ наступають на Харківщині

У Великій Британії припустили, що російські війська планують відійти до річки Оскіл. Як пояснили розвідники, окупанти хочуть створити буферну зону навколо цінних для них земель.

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На півночі лінії фронту — у Луганській та Харківській областях — посилились артилерійські обстріли. Російські підрозділи частіше здійснюють напади, але ситуація заплутана ворожою дезінформацією. Про це йдеться у звіті британської розвідки, опублікованому 23 липня пресслужбою Міністерства оборони Великої Британії.

"Росія, ймовірно, досягла лише незначних здобутків, але її відновлена ​​активність на півночі підкреслює важливість ділянки для Кремля, коли РФ одночасно стикається зі значним тиском у південному Запорізькому секторі", — зазначили у розвідці Великої Британії.

За даними британського Міноборони, західна група військ РФ намагається просунутися назад — до річки Оскіл.

"Щоб створити буферну зону навколо Луганської області, володіння якою Росія майже напевно вважає однією зі своїх основних цілей війни", — пояснили розвідники.

Річка Оскіл знаходиться на території України та РФ. Вона протікає землями Харківської області, а також Курської та Бєлгородської областей країни-агресорки.

Річка Оскіл на мапі Фото: Скріншот

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що на Куп’янському напрямі Росія тримає 100 тисяч бійців. Він пояснив, що це угруповання було сформоване давно та не має прогресу.

У Харківській ОВА зазначали, що Куп’янський напрям цікавить ворога через логістичні маршрути. За даними адміністрації, в районі Куп’янська діють підрозділи "Штурм Z".