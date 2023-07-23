"Одна из основных целей": британская разведка объяснила, зачем ВС РФ наступают на Харьковщине

В Великобритании предположили, что российские войска планируют отойти к реке Оскол. Как объяснили разведчики, оккупанты хотят создать буферную зону вокруг ценных для них земель.

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На севере линии фронта — в Луганской и Харьковской областях — усилились артиллерийские обстрелы. Российские подразделения чаще совершают нападения, но ситуация запутана вражеской дезинформацией. Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном 23 июля пресс-службой Министерства обороны Великобритании.

"Россия, вероятно, достигла лишь незначительных достижений, но ее восстановленная активность на севере подчеркивает важность участка для Кремля, когда РФ одновременно сталкивается со значительным давлением в южном Запорожском секторе", — отметили в разведке Великобритании.

По данным британского Минобороны, западная группа войск РФ пытается продвинуться назад — к реке Оскол.

"Чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области, владение которой Россия почти наверняка считает одной из своих основных целей войны", — объяснили разведчики.

Река Оскол находится на территории Украины и РФ. Она протекает по землям Харьковской области, а также Курской и Белгородской областей страны-агрессора.

Река Оскол на карте Фото: Скриншот

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что на Купянском направлении Россия держит 100 тысяч бойцов. Он объяснил, что эта группировка была сформирована давно и не имеет прогресса.

В Харьковской ОГА отмечали, что Купянское направление интересует врага из-за логистических маршрутов. По данным администрации, в районе Купянска действуют подразделения "Штурм Z".