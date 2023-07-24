Загальна мобілізація в серпні: хто в Україні отримуватиме повістки першочергово

За словами представників ЗСУ, як і раніше, повістки видаватимуть чоловікам із бойовим досвідом, а вже потім — людям, які володіють певними спеціальностями.

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Загальна мобілізація в Україні не зупиняється, і наступного місяця військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, як і раніше, підлягатимуть призову. Але з 1 серпня з'явиться низка змін у загальних правилах. Про це в ефірі телемарафону повідомила юристка з НКО "Юридична сотня" Софія Кухоцька.

Зміни в правилах в основному стосуються солдатів строкової служби. Однак у тому, як видаються повістки, нічого радикального не передбачається.

Під час загальної мобілізації спершу, як і раніше, повістки видаватимуть чоловікам із бойовим досвідом, а вже потім — тим, хто потрібен для конкретних спеціальностей, згідно з поясненням начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Романа Горбача.

До того ж у ЗСУ є запит на громадян із навичками іноземних мов: англійської, французької чи німецької.

Нагадаємо, про те, хто не підлягає призову в межах загальної мобілізації у 2023 році. Деякі категорії військовозобов'язаних громадян навіть у воєнний час звільняються від мобілізації.

Також повідомлялося, що в ТЦК розповіли, чому "облави" триватимуть і призовникам виписують повістки на вулицях. За словами голови Львівського ТЦК і СП Олександра Тищенка, тільки 20% чоловіків приходять у військкомати за повістками — звідси складнощі з виконанням мобілізаційного плану.