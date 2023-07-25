В Каховці пролунало близько 30 вибухів: окупанти скаржаться на втрати, — Андрющенко (відео)

За словами радника мера Маріуполя Андрющенка, українські військовослужбовці "привітали" росіян із добрим ранком. Окупаційна влада поки що не коментувала інцидент у населеному пункті.

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Ранок 25 липня в тимчасово окупованій Каховці Херсонської області розпочався із серії вибухів. Зокрема, їх було близько 30. Про це повідомив радника мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

"Каховка. ЗСУ влучно переказали окупанту доброго ранку не менш ніж 30 разів", — сказав Петро Андрющенко.

За його словами, ворог скаржиться на те, що зазнав значних втрат. Також радник мера Маріуполя опублікував відео з Каховки. Зокрема, у ролику чутно гучні звуки вибухів, які йдуть один за одним.

На момент публікації матеріалу окупаційна влада частини Херсонської області не коментувала серію вибухів у непідконтрольній Україні Каховці.

Нагадаємо, 14 липня партизанський рух "АТЕШ" знищив російські бензовози. Зокрема, це сталося на польовій дорозі, що розташована за 2 км від села Князе-Григорівка в Херсонській області. Внаслідок успішної операції партизанів один із бензовозів повністю згорів, а другий зазнав серйозних пошкоджень.

23 липня стало відомо про те, що в місті Олешки в Херсонській області знищили будинок місцевого колаборанта Георгія Журавка, який вважався окупаційним "мером" міста. Зокрема, його будинок підірвали ввечері 22 липня.

Також СБУ в Херсоні затримала резидента ФСБ. Підозрюваний тримав зв'язок із близько десятьма інформаторами, якими виявилися місцевими жителями. Колаборанти підтримали агресію РФ проти України, а затриманому вербувальнику загрожує довічне ув'язнення.