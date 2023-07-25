В Каховке прогремело около 30 взрывов: оккупанты жалуются на потери, — Андрющенко (видео)

По словам советника Мэра Мариуполя Андрющенко, украинские военнослужащие поздравили россиян "с добрым утром". Оккупационные власти пока не комментировали инцидент в населенном пункте.

Related video

Утром 25 июля во временно оккупированной Каховке Херсонской области утро началось с серии взрывов. В частности, их было около 30. Об этом сообщил советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.

"Каховка. ВСУ метко передали оккупанту доброе утро не менее 30 раз", — сказал Петр Андрющенко.

По его словам, враг жалуется на то, что понес значительные потери. Также советник мэра Мариуполя опубликовал видео из Каховки. В частности, в ролике слышны громкие звуки взрывов, которые идут один за другим.

На момент публикации материала оккупационные власти части Херсонской области не комментировали серию взрывов в неподконтрольной Украине Каховке.

Напомним, 14 июля партизанское движение "АТЕШ" уничтожило российские бензовозы. В частности, это произошло на полевой дороге, расположенной в 2 км от села Князе-Григоровка в Херсонской области. В результате успешной операции партизан, один из бензовозов полностью сгорел, а второй получил серьезные повреждения.

23 июля стало известно о том, что в городе Алешки в Херсонской области уничтожили дом местного коллаборанта Георгия Журавко, который считался оккупационным "мэром" города. В частности, его дом взорвали вечером 22 июля.

Также СБУ в Херсоне задержала резидента ФСБ. Подозреваемый держал связь с около десятью информаторами, которыми оказались местными жителями. Коллаборационисты поддержали агрессию РФ против Украины, а задержанному вербовщику грозит пожизненное заключение.