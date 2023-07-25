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Завезли 2 "Урали": під Мелітополем ЗС РФ невдало сховали склад із БК від розвідки ЗСУ

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Російські окупанти, щоб приховати боєприпаси від української аеророзвідки, вирили глибоку яму, а поруч розмістили 4 гаубиці "Мста-Б".

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На одній із ділянок фронту в Запорізькій області російські окупанти втратили склад із БК, попри те, що намагалися його сховати. Крім БК, вони також недорахувалися 4-х гаубиць. Про це повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь".

"Учора було дуже гучно коло села Любимівка Пологівського району. За даними розвідників групи "Скажена Панда", військові РФ влаштували там схрон. Вирили в землі яму, куди завезли 2 "Урали" БК. Неподалік розмістили чотири 152-мм гаубиці "Мста-Б". Але "пандочки" разом із БРАГ 110 ТРО спрацювали точно й оперативно", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські розвідники помітили метушню окупантів навколо складу й оперативно передали координати українським артилеристам. Останні в той же день по них відпрацювали.

"Після перших влучань були знищені 4 гаубиці. Після другого удару артилерії знищений склад БК. Детонацію було чути пів години", — пише видання.

Нагадаємо, що бійці НГУ під час штурму спопелили 3 супертанки росіян Т-90-М "Прорив". Спершу "Прориви" підірвалися на мінах, а далі їх добили протитанкісти НГУ.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони протягом минулого тижня знищили майже 7 батальйонів живої сили росіян, 4 танкові роти й 7 артдивізіонів.