РФ відмовилася від ідеї перемогти Україну, а Китай відмовчується, — екс-розвідник MI6 (відео)

За словами Крістофера Стіла, те, що зараз відбувається, — це, по суті, атаки на вільну торгівлю. А Китай — хоча і вважається головним імпортером зерна з України — воліє не коментувати обстріли.

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Росія "практично" відмовилася від ідеї перемогти Україну військовими методами. Про це заявив колишній офіцер британської розвідки MI6 Крістофер Стіл, передає Sky News.

"Те, що ми зараз спостерігаємо, — це атаки на вільну торгівлю. Путін безумовно намірився вплинути на те, як працює світовий ринок і західна система. Росія практично відмовилася від ідеї перемогти в Україні конвенціональними військовими методами", — сказав колишній співробітник британської розвідки.

РФ не досягла цілей війни в Україні

Він додав, що Росія не досягла своїх цілей, а окупаційні війська деморалізовані й ними неналежним чином керують.

Колишній офіцер британської розвідки MI6 Крістофер Стіл — про війну в Україні

За його словами, також спостерігаються складнощі у вищому військово-політичному керівництві країни, низка високопоставлених генералів висловлюються проти ведення військових дій в Україні.

Такого поділу серед українського керівництва не спостерігається, зазначив він.

Китай відмовчується

Прикметно, що, хоча й істотну частину зерна, що зазнає обстрілів, постачають до Африки, Китай все ж залишається найбільшим імпортером українських зернових.

Обстріл портової інфраструктури на Дунаї 24 липня, знятий з румунського берега. Відео опубліковано ЗМІ Румунії

"Чому Пекін не робить гучних заяв щодо обстрілів українських портів, лишається загадкою, зважаючи на те, що КНР — основний бенефіціар. Але безумовно тут також додаються й інші чинники", — зазначив Стіл.

Нагадаємо, що 25 липня у Повітряних силах пояснили особливості російських ракет "Онікси", які неможливо збити засобами ППО.

Також повідомлялося про те, як росіяни застосовують дрони "Орлан" для обстрілу ЗСУ.