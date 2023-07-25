Кабмін виділив кошти на відбудову громад у 8 областях України: які населені пункти відновлять першими

Кошти виділять на відбудову житлових будинків, шкіл, дитсадків, лікарень, а також на відновлення кількох населених пунктів.

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Кабінет Міністрів виділив 3,5 мільярди гривень на відбудову громадам вісьмох областей України. Кошти надійдуть із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, 25 липня, передає Укрінформ.

"Сьогодні з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділяємо чергові 3,5 млрд грн громадам Київської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей. Це кошти на відбудову зруйнованих житлових будинків, шкіл, дитсадків, лікарень", — зазначив Шмигаль.

Також він поінформував, що ще 3,3 млрд грн спрямовується на реалізацію в цьому році експериментального проєкту комплексного відновлення населених пунктів за принципом "відбудувати краще, ніж було".

"Ідеться про населені пункти Бородянка на Київщині, Тростянець на Сумщині, Циркуни на Харківщині, Посад-Покровське на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині. Загальна вартість усіх проєктів становитиме майже 10 млрд грн. Роботи там уже ведуться", — пояснив глава уряду.

Водночас Шмигаль поінформував, що загалом уряд уже виділив регіонам на відновлення понад 25 мільярдів гривень.

Нагадаємо, 19 липня міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зазначив, що знадобиться не менше року на відновлення пошкоджених обстрілом росіян споруд в Одеському порту і порту Чорноморська. Пошкодження настільки серйозні, що причал не працюватиме до літа 2024 року.

Міністр юстиції Денис Малюська 9 липня заявив, що Україна та міжнародні партнери вже розробили механізм компенсації збитків, завданих Росією під час повномасштабної війни проти нашої країни. Сам процес буде складатися з трьох компонентів.

Водночас, 26 червня газета Financial Times повідомила, що у Європейському Союзі досі не можуть вирішити, як передати Україні заморожені активи РФ. Проти такої ідеї виступає Німеччина: уряд країни вважає, що юридичні та фінансові ризики у цій справі занадто серйозні.