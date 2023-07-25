Кабмин выделил средства на восстановление громад в 8 областях Украины: какие населенные пункты восстановят первыми

Средства выделят на восстановление жилых домов, школ, детсадов, больниц, а также на восстановление нескольких населенных пунктов.

Related video

Кабинет Министров выделил 3,5 миллиарда гривен на восстановление общинам восьми областей Украины. Средства поступят из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, 25 июля, передает Укринформ.

"Сегодня из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделяем очередные 3,5 млрд грн громадам Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей. Это средства на восстановление разрушенных жилых домов, школ, детсадов, больниц", — отметил Шмыгаль.

Также он проинформировал, что еще 3,3 млрд грн направляется на реализацию в этом году экспериментального проекта комплексного восстановления населенных пунктов по принципу "отстроить лучше, чем было".

"Речь идет о населенных пунктах Бородянка Киевской области, Тростянец Сумской области, Циркуны Харьковской области, Посад-Покровское Херсонской области и Ягодное Черниговской области. Общая стоимость всех проектов составит почти 10 млрд грн. Работы там уже ведутся", — пояснил глава правительства.

В то же время Шмыгаль проинформировал, что в целом правительство уже выделило регионам на восстановление более 25 миллиардов гривен.

Напомним, 19 июля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский отметил, что понадобится не менее года на восстановление поврежденных обстрелом россиян сооружений в Одесском порту и порту Черноморска. Повреждения настолько серьезные, что причал не будет работать до лета 2024 года.

Министр юстиции Денис Малюська 9 июля заявил, что Украина и международные партнеры уже разработали механизм компенсации ущерба, нанесенного Россией во время полномасштабной войны против нашей страны. Сам процесс будет состоять из трех компонентов.

В то же время, 26 июня газета Financial Times сообщила, что в Европейском Союзе до сих пор не могут решить, как передать Украине замороженные активы РФ. Против такой идеи выступает Германия: правительство страны считает, что юридические и финансовые риски в этом деле слишком серьезны.