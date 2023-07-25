Аварія MH17: суддя, яка поставила під сумнів провину РФ, пішла у відставку, — ЗМІ

Брат судді написав книжку, в якій йдеться про те, що рейс MH17 не був збитий російською ракетою. Цю книгу жінка роздала суддям і прокурорам у справі MH17.

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У Гаазі подала у відставку суддя, яка робила спроби вплинути на судовий процес у справі про катастрофу "Боїнга" MH-17. Про це пише нідерландський портал NOS 25 липня.

Повідомляється, що в липні Верховний суд оголосив жінці догану за спробу довести теорію змови її брата до відома суддів, які займалися справою MH17. Після догани вона втратила доступ до кримінального процесу, проте залишилася працювати радником у суді.

Брат згаданої судді є автором книжки, в якій заперечується той факт, що рейс MH17 був збитий російською ракетою. Цю книгу жінка роздала суддям і прокурорам, причетним до справи про "Боїнг".

У публікації також згадується про лист, у якому суддя підтримала книгу свого брата. Висновки Ради безпеки Нідерландів і прокуратури та прокуратури щодо катастрофи MH17 вона назвала "навмисним і прозорим приховуванням", а також "маніпулюванням і брехнею".

Згідно з постановою Верховного суду, дії судді підірвали довіру до авторитету та неупередженості судової влади. У відомстві заявили, що суддя може озвучувати свою точку зору, проте з урахуванням "впливу цих заяв".

Як зазначають журналісти, у листопаді суд у Гаазі підтвердив, що рейс MH17 був збитий російською ракетою "Бук" у 2014 році, внаслідок чого загинуло 298 осіб. Троє фігурантів цієї справи були засуджені до довічного ув'язнення, зокрема Ігор Стрєлков-Гіркін.

Що відомо про суддю та її брата

Автори публікації не називають ім'я судді, однак, за даними видання Financieele Dagblad, йдеться про 68-річну Шарлотту ван Рейнберк. Повідомляється, що в книзі її брата, написаній під псевдонімом, розслідування катастрофи MH17 названо "приховуванням, створеним вузьким кругозором або корупцією".

У виданні "Ґрати" стверджують, що брат судді взяв собі псевдонім Людвіг ван Масейк.

В описі його книги під назвою "MH17 Теракт під хибним прапором" ідеться, що у справі MH17 нібито судять не тих людей. Ван Масейк зазначив, що написав книжку, щоб судовий процес продовжився з іншими обвинувачами і проти інших підсудних.

Нагадаємо, що 17 липня 2014 року російські загарбники завдали удару по цивільному пасажирському літаку. У річницю трагедії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що винні в загибелі сотень людей мають відповісти за скоєне.

Ми також писали про те, що 21 лютого президент Росії Володимир Путін присвоїв почесне найменування "гвардійської" 53-ї зенітної ракетної бригади, якій належав ЗРК "Бук", що був використаний для нанесення удару по MH17 у 2014 році.