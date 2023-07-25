Крушение MH17: судья, которая поставила под сомнение вину РФ, ушла в отставку, – СМИ

Брат судьи написал книгу, в которой говорится, что рейс MH17 не был сбит российской ракетой. Эту книгу женщина раздала судьям и прокурорам по делу MH17.

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В Гааге подала в отставку судья, которая предпринимала попытки повлиять на судебный процесс по делу о крушении "Боинга" MH-17. Об этом пишет нидерландский портал NOS 25 июля.

Сообщается, что в июле Верховный суд объявил женщине выговор за попытку довести теорию заговора ее брата до сведения судей, занимавшихся делом MH17. После выговора она утратила доступ к уголовному процессу, однако осталась работать советником в суде.

Брат упомянутой судьи является автором книги, в которой оспаривается тот факт, что рейс MH17 был сбит российской ракетой. Эту книгу женщина раздала судьям и прокурорам, причастным к делу о "Боинге".

В публикации также упоминается о письме, в котором судья поддержала книгу своего брата. Выводы Совета безопасности Нидерландов и прокуратуры и прокуратуры касательно крушения MH17 она назвала "преднамеренным и прозрачным сокрытием", а также "манипулированием и ложью".

Согласно постановлению Верховного суда, действия судьи подорвали доверие к авторитету и беспристрастности судебной власти. В ведомстве заявили, что судья может озвучивать свою точку зрения, однако с учетом "влияние этих заявлений".

Как отмечают журналисты, в ноябре суд в Гааге подтвердил, что рейс MH17 был сбит российской ракетой "Бук" в 2014 году, в результате чего погибло 298 человек. Трое фигурантов этого дела были приговорены к пожизненному заключению, в частности Игорь Стрелков-Гиркин.

Что известно о судье и ее брате

Авторы публикации не называют имя судьи, однако по данным издания Financieele Dagblad речь идет о 68-летней Шарлотте ван Рейнберк. Сообщается, что в книге ее брата, написанной под псевдонимом, расследование крушения MH17 названо "сокрытием, созданным узким кругозором или коррупцией".

В издании "Ґрати" утверждают, что брат судьи взял себе псевдоним Людвиг ван Масейк.

В описании его книги под названием "MH17 Теракт под ложным флагом" говорится, что по делу MH17 якобы судят не тех людей. Ван Масейк отметил, что написал книгу, чтобы судебный процесс продолжился с другими обвинителями и против других подсудимых.

Напомним, что 17 июля 2014 года российские захватчики нанесли удар по гражданскому пассажирскому самолету. В годовщину трагедии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что виновные в гибели сотен людей должны ответить за содеянное.

Мы также писали о том, что 21 февраля президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейской" 53-й зенитной ракетной бригаде, которой принадлежал ЗРК "Бук" использованный для нанесения удара по MH17 в 2014 году.