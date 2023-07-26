Є два варіанти: експерт пояснив, чому РФ перестала обстрілювати Україну ракетами Х-101/555

У війні Україна воює проти терориста, тому, на думку Олександра Коваленка, партнерам потрібно забезпечити постачання Києву комплексів протиповітряної оборони малого, середнього, а також великого радіуса дії.

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Ворог перестав обстрілювати територію України крилатими ракетами авіаційного базування Х-101/555 з 24 червня. Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що це дивно, адже в Росії продовжується їх виробництво, а решту номенклатури ракет окупанти активно застосовують. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Все це змушує задуматися над питанням, у зв'язку з чим така тривала пауза, навіть провал, у використанні цих ракет? І з усіх варіантів, два бачаться найбільш реалістичними. Це накопичення боєкомплекту або на День Незалежності України, або накопичення до опалювального сезону для чергової хвилі енерго-терору", — сказав Олександр Коваленко.

Він зазначив, що на місяць росіяни виготовляються 35-40 ракет Х-101/555. Тому до Дня Незалежності ворог матиме не менше 80 ракет авіаційного базування Х-101/555. Коваленко підкреслив, що говорить лише про накопичувальний потенціал лише за рахунок виробництва.

Тоді як окупанти матимуть щонайменше 160 ракет, якщо розглядати варіант про підготовку до ударів по енергетичній інфраструктурі під час опалювального сезону. Зокрема, такий потенціал дозволить зробити до трьох масованих ракетних обстрілів, або ворог може розтягнути удари обмеженим боєкомплектом на місяць чи більше.

"Інших причин для цієї паузи я не бачу лише підготовка до терору", — заявив Коваленко.

Експерт додав, що для запобігання майбутньої хвилі терору було б доречно, якби партнери протягом наступних місяців забезпечили постачання Україні комплексів малого, середнього, а також великого радіуса дії.

Нагадаємо, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що ворог почав атакувати українські міста дронами Shahed, які зібрав на своїй території.

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