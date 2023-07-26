Есть два варианта: эксперт объяснил, почему РФ перестала обстреливать Украину ракетами Х-101/555

В войне Украина воюет против террориста, поэтому, по мнению Александра Коваленко, партнерам нужно обеспечить поставки Киеву комплексов противовоздушной обороны малого, среднего, а также большого радиуса действия.

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Враг перестал обстреливать территорию Украины крылатыми ракетами авиационного базирования Х-101/555 с 24 июня. Военный эксперт Александр Коваленко считает, что это странно, ведь в России продолжается их производство, а остальную номенклатуру ракет оккупанты активно применяют. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Все это заставляет задуматься над вопросом, в связи с чем такая длительная пауза, даже провал, в использовании этих ракет? И из всех вариантов, два видятся наиболее реалистичными. Это накопление боекомплекта либо на День Независимости Украины, либо накопление к отопительному сезону для очередной волны энерго-террора", — сказал Александр Коваленко.

Он отметил, что в месяц россияне изготавливаются 35-40 ракет Х-101/555. Поэтому ко Дню Независимости враг будет иметь не менее 80 ракет авиационного базирования Х-101/555. Коваленко подчеркнул, что говорит лишь о накопительном потенциале только за счет производства.

Тогда как оккупанты будут иметь не менее 160 ракет, если рассматривать вариант о подготовке к ударам по энергетической инфраструктуре во время отопительного сезона. В частности, такой потенциал позволит сделать до трех массированных ракетных обстрелов, или враг может растянуть удары ограниченным боекомплектом на месяц или больше.

"Других причин для этой паузы я не вижу только подготовка к террору", — заявил Коваленко.

Эксперт добавил, что для предотвращения будущей волны террора было бы уместно, если бы партнеры в течение следующих месяцев обеспечили поставки Украине комплексов малого, среднего, а также большого радиуса действия.

Напомним, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что враг начал атаковать украинские города дронами Shahed, которые собрал на своей территории.

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