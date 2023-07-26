Украину атакуют Shahed российского производства: в ВСУ объяснили массированные обстрелы (видео)

Российские оккупанты также изучают особенности ландшафта и используют различные маршруты, чтобы уничтожать инфраструктуру и убить как можно больше людей.

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Россия уже начала использовать для ударов по украинским городам дроны Shahed, которые собраны на территории государства-агрессора. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.

По ее словам, на корпусах Shahed уже есть маркировка кириллицей. Последние атаки по украинским городам осуществлялись именно такими аппаратами.

"Говорит о том, что производство у них уже российское", — сказала она.

Гуменюк объяснила, что в зоне ответственности Юга российские захватчики в большинстве случаев запускают "Шахеды" с восточного побережья Азовского моря. Есть случаи, когда запускали с Крымского полуострова.

Россияне пытаются использовать для пусков несколько маршрутов. Оккупанты также изучают особенности ландшафта для того, чтобы скрыть свои передвижения.

Атаки городов Украины дронами Shahed 24-25 июля

Российские захватчики 25 июля атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed. В КГВА отметили, что это была уже шестая атака на украинскую столицу за месяц. ПВО ВСУ уничтожила все воздушные цели на территории Киевской области.

Иранские дроны-камикадзе также 25 июля повредили объекты инфраструктуры и частные владения сразу в нескольких регионах. В Днепропетровской области, по данным ОВА, также зафиксированы обстрелы из тяжелой артиллерии. Взрывы ночью прогремели в пяти областях.

Одесскую область 24 июля российские войска также атаковали Shahed. В результате ночной атаки, как информируют в ОВА, шесть человек получили различные ранения. Один из Shahed попал в объект портовой инфраструктуры, спровоцировав пожар.

Напомним, в конце июля стало известно, что РФ выпускает дроны Shahed. Российское изделие имеет другой аккумулятор, комплекс антенн "Комета", другой корпус и маркировку. Пока только непонятно, это масштабное производство или единичные случаи.